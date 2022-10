Los 20 llamados con los Lakers, la chance de Golden State y el hombre clave en Dallas: cómo fue la negociación de Campazzo para seguir en la NBA

Facu Campazzo hizo su estreno en los Dallas Mavericks después de largas negociaciones (@dallasmavs)

La espera terminó para Facundo Campazzo y finalmente pudo tener su estreno en la nueva temporada de la NBA con su flamante equipo, los Dallas Mavericks. El base argentino, que ingresó al roster de la franquicia luego de que llegara su visa de trabajo, estuvo 13 minutos en cancha en la derrota ante los New Orleans Pelicans por 113-111 y mostró destellos de su juego.

Las ausencias en el equipo texano de uno de los bases suplentes, el francés Frank Nkilitina y también la de Tim Hardaway, un veterano, ambos por lesión, le permitieron al cordobés ser utilizado por el entrenador Jason Kidd y en el duelo aportó 3 puntos (1-4 en triples) más 2 rebotes y 2 robos.

Más allá de poder volver a ver al ex Real Madrid en competencia, en las últimas horas se conocieron varios detalles de cómo fueron las largas negociaciones para confirmar su continuidad en la mejor liga de básquet del mundo. David Carro, uno de los encargados en gestionar la llegada a su nuevo equipo, explicó por qué se demoró su firma.

“El problema que hubo al principio, es que el mercado fue bastante anómalo. Facu nos dijo que su prioridad 1 era la NBA, la 2 la NBA, la 3 la NBA y la 4 ya Europa, fuese Madrid u otro club. Nosotros seguimos esa premisa, tuvimos varias franquicias interesadas, con lo cual éramos bastante optimistas, pero luego el parón por los posibles trades de Kevin Durant y Kyrie Irving frenó todo”, explicó el agente en relación al cimbronazo que se generó en la liga cuando ambos jugadores de los Brooklyn Nets habían pedido ser traspasados.

En ese interín, Campazzo jugó para la selección argentina las ventanas de clasificación al Mundial FIBA 2023 y la Americup, que el combinado nacional conquistó con Pablo Prigioni como flamante entrenador. Una vez que se aclaró el panorama, comenzaron las llamadas. Y hubo dos franquicias que pusieron sus ojos en el base de 31 años.

“No ocurrió nada, pasó un mes y medio, casi dos de espera agobiante, y luego se reorganizó todo. Y fueron cayendo las opciones. Estuvo Golden State, que dependía si volvía Iguodala o no. Si no volvía podía entrar Facu. Volvió Iguodala y no se dio. Con los Lakers se llegó a hablar 20 veces, pero al final se decidieron por Schroder. Y así otras tantas”, explicó Carro en diálogo con el sitio Básquet Plus sobre las oportunidades que tuvo Facu de poder ser compañero de dos estrellas de la NBA como LeBron James y Stephen Curry.

Entonces, ¿cómo se produjo la llegada a los Mavericks? ¿Fue su ex compañero en el Real Madrid y figura en Dallas Luka Doncic la clave o fue otro actor el responsable? “El tema con ellos es que por el salary cup y el luxury tax, donde están octavos entre los que más gastan, hacía la operación más complicada. Pero Jason Kidd llevaba un mes pidiendo al jugador, el general manager Nico Harrison estaba convencido de que Facu era el jugador que necesitaban para lo que querían, y Luka Doncic obviamente, siendo la superestrella del equipo, sabía lo que podía aportar”, declaró uno de sus representantes.

Jason Kidd, la clave para que Campazzo desembarque en los Mavericks (Kelley L Cox-USA TODAY Sports)

Hay que aclarar que las franquicias de la liga estadounidense tiene una capacidad salarial y puede llegar a pagar hasta un monto específico de impuestos de lujo para tener la plantilla que deseen armar en el comienzo de la temporada. Según lo informó un periodista que sigue a los Mavericks, Campazzo firmó un contrato no garantizado por el mínimo que le corresponde a los jugadores con al menos dos años en la NBA (cerca de los 2 millones de dólares).

A pesar de su relación de amistad con Doncic y que el esloveno pudo recomendarlo, para Carro, la clave de su desembarco en Dallas fue Kidd, que justamente vistió la camiseta N° 2 que hoy tiene Facu en su segunda etapa como jugadores del equipo.

“La clave es Kidd. La razón por la que tardaron más de la cuenta es porque estaban sobre el salary cup y tenían varios jugadores que cortar. Pero tenían claro que querían un base y el que les gustaba más era Campazzo. La idea que tenemos es que siendo Kidd un base con trayectoria, que Facu sea base base. Por eso apostamos por Dallas. Va a manejar mucho el balón Luka Doncic, pero va a haber una segunda unidad donde Facu va a poder jugar de base. Dinwiddie puede jugar de escolta y con Facu perfectamente”, analizó.

Por último, su agente confirmó que Europa estaba lejos en la consideración de Campazzo. Y que, de no darse su continuidad en la NBA, eran pocos los equipos que podían llevarlo. ”Europa era un plan B. No se puede comparar a la NBA. En baloncesto es así. Facu siempre quiso jugar en la NBA. En Europa el Madrid tiene derecho a igualar cualquier oferta que le llegue en Europa y punto. En Europa solo se puede hablar, por tema presupuesto, con cinco equipos”, concluyó.

