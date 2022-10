A Dmitry Bivol ya no le interesa la revancha contra Canelo Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez ya no es prioridad para Dmitry Bivol (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

La rivalidad de Saúl Canelo Álvarez con Dmitry Bivol escribió su primer capítulo con la victoria del ruso en la defensa de su título de las 175 libras en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Ante ello, el mexicano ha declarado en diversas ocasiones su intención por buscar una pelea de revancha para demostrar su superioridad deportiva, pero el monarca vigente de semicompleto declaró poco interés en la segunda pelea de su rivalidad.

Durante una entrevista con el medio FightHub, el próximo rival de Gilberto Zurdo Ramírez aprovechó para hablar acerca de la participación más reciente de Canelo en el cuadrilátero. No obstante, la declaración que más destacó fue la disminución en su deseo por volverse a ver las caras con el campeón indiscutido de las 168 libras debido a que ya demostró un mejor nivel de boxeo.

“Él quiere una revancha conmigo, eso no me sorprende. Él es un campeón y había perdido su última pelea. Todos los campeones quieren revancha, venganza. Está bien que quiera la revancha. Lo mejor para mí es seguir adelante, pero podemos hablar de una revancha (entre Bivol y Canelo), aunque ya no es tan interesante para mí, como lo era antes (porque le gané)”, aseguró.

A pesar de sus declaraciones, Bivol no cerró por completo la posibilidad de volver a enfrentar al originario de Guadalajara, Jalisco. En ese sentido, no se mostró confiado acerca de volver a dominar el trámite durante los doce rounds debido a que cada nueva pelea presenta un nuevo panorama. “No lo sé, sería otra pelea. Todo sería nuevo”, aseguró a los micrófonos.

En el rubro donde sí mostró seguridad fue en la concentración que está realizando de cara a su próxima defensa contra el originario de Mazatlán, Sinaloa. Debido a eso, negó haber sido testigo de la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, pues en caso de haberlo hecho hubiera destinado parte de su concentración al análisis de los dos protagonistas de la T-Mobile Arena.

“Para ser honesto, no vi la pelea (de Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin) Es una pelea interesante para mí para verla, pero no quiero ver otra pelea, cuando yo tengo mi propia pelea. Y es que cuando veo una pelea, imagino cómo pelearía yo con ese boxeador y gasto mucha energía en eso. Por eso no quise ver esta pelea, quiero estar enfocado en mi pelea (...) Me comentaron que la pelea fue algo aburrida”, señaló.

Zurdo Ramírez y Dmitry Bivol ya tuvieron el primer cara a cara de la pelea (Foto: YouTube/ Matchroom Boxing)

En ese sentido, la postura de Dmitry Bivol podría poner en riesgo los planes de Saúl Álvarez para el año 2023. Si bien reiteró su intención de tomar un descanso para someterse a una cirugía en la mano izquierda, aseguró que le gustaría volver a la actividad física con un duelo de revancha donde incluso pudo haber expuesto su campeonato indiscutido de las 168 libras contra el ruso.

¿Cuál es la siguiente pelea de Dmitry Bivol?

Aunque la esquina de Bivol contempló una pelea diferente después de haber vencido a Canelo Álvarez, por orden de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) deberá encarar al Zurdo Ramírez, quien se posicionó como el rival obligatorio después de haber superado la pelea de eliminación contra el alemán Dominic Boesel.

El compromiso donde Bivol pondrá en riesgo su récord invicto se realizará en la Etihad Arena de Abu Dabi, el próximo 5 de noviembre de 2022. Por otro lado, el mexicano buscará su segundo título mundial en una categoría de peso diferente.

SEGUIR LEYENDO: