“¿Vos podés contar todo?”, la reacción de Messi y Lavezzi cuando en una entrevista les consultaron por alguna anécdota desconocida

El Pocho bromeó con la Pulga en un adelanto de la nota del ciclo televisivo que encabeza junto a la Conmebol

Luego de su retiro de la práctica del fútbol profesional a fines de 2019, Ezequiel Lavezzi sorprendió con su nueva faceta a los 37 años. El ex futbolista de último paso por el Hebei Fortune de China, incursionará como entrevistador de otras leyendas del fútbol.

Conocedor como pocos de la intimidad de la selección argentina, el Pocho comenzó su ciclo de notas con Lionel Messi y Ángel Di María. Pero no fueron los únicos, ya que como integrante del área de Desarrollo de la Conmebol, entrevistó a jugadores convocados al Mundial de Qatar 2022 y pertenecientes a las otras tres federaciones miembro que lograron sacar el boleto a la cita (Brasil, Ecuador y Uruguay).

"Juego Sagrado", el ciclo de entrevistas de Ezequiel Lavezzi junto al periodista Cecilio Flematti. El Pocho bromeó con su amigo Lionel Messi

Es por ello que junto al conductor Cecilio Flematti, Lavezzi también visitó a los brasileños Neymar y Marquinhos del PSG, los uruguayos Federico Valverde (Real Madrid) y Josema Giménez (Atlético de Madrid) y los ecuatorianos Gonzalo Plata (Real Valladolid) y Jackson Porozo (Troyes de la Ligue 1 de Francia), todos jugadores que dirán presente en la cita mundialista.

En un adelanto al que tuvo acceso Infobae, Lavezzi no logra contener la risa cuando en una entrevista con Lionel Messi le preguntan si tienen anécdotas que no se pueden contar. “Qué se yo, creo que siempre hay cosas que no se pueden contar. ¿Vos podés contar todo?”, retrucó el Pocho a su nuevo compañero, el periodista Flematti.

Lavezzi y Di María recordaron sus inicios en los potreros de Rosario y el Fideo lo invitó al Pocho a jugar juntos en Rosario Central

“Juego Sagrado” se llama el contenido creado por el área de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

“Desde la Conmebol apuntamos a escuchar y ver a los mejores jugadores que nos representarán con sus selecciones durante el Mundial de Qatar 2022, el Pocho Lavezzi será el conductor de las conversaciones con las estrellas de los 4 países”, anunció Nery Pumpido, Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la entidad sudamericana con sede en Luque (Paraguay), cargo que anteriormente tenía su compatriota Gonzalo Belloso.

En un largo periplo, Ezequiel Lavezzi visitó a Lionel Messi y a Ángel Di María en Miami, lugar donde se encontraba el combinado que comanda Lionel Scaloni en la última gira de preparación para el Mundial que terminó con victorias ante Honduras y Jamaica.

Lavezzi también entrevistó a Neymar, con quien dialogó sobre el rol de las redes sociales en su carrera

Los ex compañeros de Pocho en la Selección se sorprendieron gratamente y hasta bromearon por la eficacia en su nuevo rol de entrevistador. Di María y Lavezzi recodaron sus infancias en los proteros, ambos en Rosario, y el Fideo lo invitó a que jueguen juntos en Rosario Central. En tanto, con Messi se chicanearon por la rivalidad entre Newell’s y Central.

Marquinhos, estrella brasileña del PSG, fue entrevistado por Lavezzi en su nuevo ciclo "Fuego Sagrado"

Ya en Europa, más precisamente en París donde la popularidad de Lavezzi es muy grande por su paso por su brillante paso por el PSG, donde entre las temporadas 2012 y 2016 ganó doce títulos, conversó con Neymar y Marquinhos, las estrellas actuales del equipo francés.

Allí, Lavezzi jugó de local y disfrutó de un entretenido momento con los brasileños. Con Ney enfocaron en cómo lleva su carrera en el nuevo mundo de las redes sociales, que tanto problemas le trajo.

El uruguayo Federico Valverde entrevistado por su esposa, la periodista argentina Mina Bonino

Las entrevistas continuaron en España, donde hubo encuentros con Federico Valverde y Josema Giménez en Madrid, donde los uruguayos defienden los colores del Real Madrid y el Atlético de Madrid, respectivamente.

La nota con Valverde contó con la particularidad de que en la misma participó su esposa, la periodista argentina Mina Bonino, quien le hizo las preguntas más picantes.

Josema Giménez también formó parte del nuevo ciclo de entrevistas del Pocho Lavezzi. Las mismas serán dadas a conocer por la Conmebol a mediados de octubre

En tanto, en Valladolid, Lavezzi y Flematti visitaron al ecuatoriano Gonzalo Plata y en Troyes, Francia, completaron la travesía con Jackson Porozo.

Estas entrevistas se verán en todos los canales de comunicación de Conmebol a partir de mediados de octubre.

SEGUIR LEYENDO: