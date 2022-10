La llamativa decisión de Simeone con De Paul en la Champions League que pasó inadvertida tras la polémica

Simeone tuvo a De Paul entre los suplentes ante Brujas pero ni siquiera lo hizo calentar

El hecho quedó en un segundo plano porque la preocupación está en otro lado. La derrota del Atlético Madrid ante el Brujas en la tercera fecha de la fase de grupos de Champions League puso al elenco español en una situación incómoda. Suman dos caídas en tres presentaciones y la obligación es la de reponerse durante la recta final para avanzar de ronda. En ese contexto, el escándalo que tuvo a Rodrigo De Paul en el ojo de la tormenta quedó a un costado y hubo un hecho que pasó –casi– inadvertido.

El futbolista argentino volvió a ser convocado en el Colchonero tras incorporarse más tarde a los entrenamientos y perderse la última fecha de la Liga de España. Estuvo sentado en el banco de suplentes del Estadio Jan Breydelstadion durante la caída 2-0 ante los belgas a pesar que el partido pedía modificaciones ofensivas para intentar revertir el marcador. El ex Racing, finalmente, no saltó a la cancha y tuvo que padecer una especie de castigo del Cholo que no se notó durante la transmisión.

El periodista del diario Marca de Madrid, David Medina, aseguró que De Paul “ni calentó” en el duelo contra Brujas. El argentino llegó a la cancha con un semblante “serio” y “con la única compañía de Correa”. El jugador de la selección argentina “no llegó ni a calentar”, aunque vivió un momento de confusión: “De Paul pensó que le tocaba el turno de calentar para entrar. Se levantó pensando que era su turno pero desde el cuerpo técnico se le mandó sentarse de nuevo”.

El Cholo, que tuvo a Nahuel Molina como titular en el lateral derecho, realizó cuatro modificaciones a lo largo del encuentro: Geoffrey Kondogbia, Joao Felix, Ángel Correa y Matheus Cunha ingresaron en distintos tramos del juego por José María Giménez, Yannick Carrasco, Marcos Llorente y Álvaro Morata, respectivamente.

En la conferencia de prensa posterior, no hubo preguntas a Simeone vinculadas a esta determinación como sí se había referido al escándalo horas antes el presidente de la institución Enrique Cerezo. “Pues lo que te voy a decir es una cosa muy clara, que es un tema entre él y nosotros. Y yo creo que ya está todo dicho”, repitió una y otra vez el directivo cuando los periodistas intentaron entender si De Paul tenía el permiso de la entidad para sumarse más tarde y concurrir a un evento con su pareja, la cantante Tini Stoessel.

Según insistió el diario Marca durante las últimas horas, el jugador de 28 años pidió no sumarse inmediatamente a los entrenamientos del Atlético de Madrid tras la gira de Argentina por Estados Unidos con la selección argentina. Este pedido de licencia, aclararon en el medio, estuvo vinculado a “un problema de salud de su padre”. Sin embargo, fue visto con la comitiva de su novia durante los Billboard Latinos que se realizaron en el Watsco Center de Florida (Estados Unidos).

“En el Atlético sienten que Rodri De Paul no está siendo suficientemente profesional. No solo por su reciente aventura en América... Les parece que solo piensa en el Mundial”, aseguraron en el medio español La Tribu (Radio Marca) tras lo sucedido.

Está claro que la decisión de no darle minutos a De Paul por parte del DT argentino puede ser simplemente un movimiento deportivo, pero llamó la atención porque hasta su ausencia ante Sevilla había tenido minutos en todos los juegos del Colchonero en lo que va del semestre sea como titular o suplente.

No fue convocado para el choque de Liga tras incorporarse tarde a las prácticas y reapareció en la lista ante el Brujas, pero ni siquiera realizó movimientos precompetitivos. Hasta ahora, sus cifras indican que fue titular en cuatro presentaciones y que aportó un gol, aunque también saltó a la cancha en otros cuatro encuentros ingresando desde el banco de suplentes. Las miradas ahora estarán colocadas en el próximo sábado cuando el Aleti reciba al Girona desde las 11.15 en la 8ª jornada de la Liga.

