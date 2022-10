Lapidaria respuesta de Batistuta a Cassano luego de que el italiano lo tildara de “desagradable”

Gabriel Batistuta y Antonio Cassano, de compañeros y estrellas en la Roma, a "enemigos públicos" en la actualidad

Gabriel Batistuta y Antonio Cassano son dos de las leyendas del fútbol italiano que brillaron en la Roma, junto con el legendario Francesco Totti. Sin embargo, en los últimos días se desató una impensada guerra entre los dos primeros con duras declaraciones cruzadas.

Primero fue Cassano quien encendió la mecha con una fuerte revelación. “Cuando Batistuta llegaba a Trigoria (ciudad deportiva de la Roma) no pagaba el café ni saludaba a los camareros. En esa época él ganaba diez millones de euros. Diez”, subrayó el ex atacante ante la atónita mirada de los conductores del podcast Muschio Selvaggio.

Cassano nombró al Bati y a Marco Delvecchio como los peores compañeros que tuvo durante su extensa y exitosa carrera como futbolista. “Pagá el café, mierda”, le sumó el rapero italiano Fedez en clara dirección hacia el argentino, quien compartió plantel en la Roma desde mediados de 2000 hasta principios de 2003.

Batistuta no fue el único al que acusó de malos modos. Cassano, además de revelar cuánto ganaba el goleador argentino, también criticó a Totti en materia de dinero. “Fui a la Roma por Francesco. Elegí la Roma en lugar de la Juventus por Totti. Me encantaba jugar con él. Tenía una relación maravillosa. Después de dos años, cuando tenía 20, tuve una pelea y lo mandé a la mierda. Un amigo mío, en el que yo confiaba, me dijo ‘él ganó 100.000 euros y tú te llevaste 10.000″, comentó indignado.

La crítica de Antonio Cassano a Gabriel Batistuta

Como se esperaba, Bati recogió el guante y con el mismo tinte le contestó con munición gruesa a Cassano. En diálogo con La Nazione, el goleador argentino reveló que intentó forjar un vínculo con el italiano. “Ser considerado desagradable por Cassano me parece un lindo cumplido… Te diré algo: en cuanto llegó a Roma lo vi desconcertado, no podía sentar cabeza. Hablé con mi esposa, lo llevamos a casa y ahora escuchar que habla así... lo siento mucho”. Y cerró: “Me da pena. No aprovechó la oportunidad que le dio el fútbol para crecer como persona”.

Gabriel Batistuta también contó cómo se encuentra actualmente y de qué manera se brindó al fútbol en su carrera: “Ahora sonrío más, estoy más relajado. Para mí el fútbol ha sido un trabajo, un trabajo bonito pero también una gran responsabilidad”.

Y continuó: “Hay gente que pagó por verme y yo no podía permitirme que fuera solo un juego. Así que me lo tomé todo en serio y no tenía espacio para relajarme, me veía duro. Una broma es suficiente para armar un escándalo y ustedes, los periodistas, siempre están al acecho. Ahora definitivamente soy más agradable”.

La crítica de Cassano con Cristiano Ronaldo

Hasta el momento, Francesco Totti no se refirió a Cassano, aunque en su momento ya había criticado sus actitudes polémicas dentro del vestuario. “Les tomaba el pelo (a los compañeros). Bueno, no les tomaba el pelo, sino que los masacraba directamente, que es algo diferente. Salvo a mí, a Batistuta o Samuel, a los demás los masacraba. Zebina, Delvecchio, Tommasi… Cuando ellos fallaban un pase, les decía ´eres un paquete, vete a trabajar en la farmacia´. Te hacía comprender qué personalidad tenía”, reveló la leyenda de la Roma.

Cassano también ha tenido palabras muy duras con otro argentino, Paulo Dyabala, y llegó a pedir el retiro de Cristiano Ronaldo días atrás. “Tengo la sensación de que cuando le meten presión, Dybala se mea encima. Y luego pide 10 millones por temporada, una locura”, llegó a decir sobre la Joya argentina. “Cristiano debería quererse, hacerse un favor y entender que, si no puede llegar a un nivel, debe cerrar su carrera. Ha ganado todo, ha sido un fenómeno. Ahora toca retirarse”, sentenció sobre CR7.

Surgido de la cantera juvenil del Bari, Antonio se trasladó muy joven a la Roma, equipo con el que ganó la Seria A y la Supercopa Italiana ambos de 2001, antes de pasar en enero de 2006 al Real Madrid. A su regreso a Italia, el ex punta vistió las camisetas de la Sampdoria, el Milan, el Inter y el Parma, antes de volver al club genovés para cerrar su carrera en 2017. Cassano, apodado “Fantantantonio” por sus seguidores, jugó con la selección de Italia desde 2003 y en 2012 fue subcampeón de Europa.

