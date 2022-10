Los conmovedores mensajes para el Pipita Higuaín tras el anuncio de su retiro: de la broma de Mourinho a Mascherano, Lavezzi y Agüero

Las lágrimas de Gonzalo Higuaín en la conferencia de prensa en la que anunció su retiro (Credit: Rich Storry-USA TODAY Sports)

Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol a los 34 años luego de 17 de carrera y una campaña con más de 300 goles. El delantero puso punto final a su etapa como jugador profesional y ahora buscará nuevos rumbos. La noticia generó impacto en el mundo del fútbol, por lo que personalidades que compartieron una cancha con él así como clubes y entidades en las que el Pipita se desempeñó, le dedicaron mensajes en sus redes sociales por su despedida y aprovecharon para llenar de elogios al ex atacante de la selección argentina y River Plate, actualmente en Inter Miami.

Higuaín debutó en Primera División en River Plate, que dos horas después de anunciado su retiro, posteó: “Gonzalo Higuaín, orgullo del semillero riverplatense que dejó su marca en el fútbol del mundo, anunció el final de su carrera como jugador profesional. ¡Gracias y lo mejor en tu nueva etapa, Gonzalo Higuain!”. Con el equipo millonario el Pipita convirtió 15 tantos y dos de ellos fueron muy recordados, ya que los convirtió en la victoria en un Superclásico en el estadio Monumental.

Luego fue transferido al Real Madrid, que expresó: “Gracias por todo lo que nos diste al Real Madrid y al fútbol, Gonzalo Higuain. Siempre formarás parte de la historia de este club, con el que ganaste 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida”. En la Casa Blanca tuvo como entrenador a Jose Mourinho quien puso en una historia de Instagram: “¿Estás cansado de marcar golas? Disfruta el resto de tu vida”.

Alguien que lo sufrió como rival fue Xavi Hernández, ex jugador del Barcelona y actual entrenador del equipo culé. “Me gustaba mucho, lo hemos sufrido mucho en Real Madrid contra nosotros. Ha sido ejemplar, más allá de haber jugador mejor o peor. Ninguna estridencia, siempre correcto, siempre respetuoso, incluso habiendo un Real Madrid vs. Barça. Ha hecho una gran carrera, un futbolista muy importante”, aseguró el ex volante.

La Liga de España escribió: “Otro ‘Pibe’ ‘Pipita Inmortal. ¡H de Historia, H de Higuaín!”. En su publicación incluyó un link con un video de YouTube que contiene los 25 mejores goles suyos en sus años en el equipo merengue.

A modo de recorrido en su trayectoria, Gonzalo luego pasó al fútbol italiano y la principal liga local manifestó: “Día triste para el fútbol. Gonzalo Higuaín acaba de anunciar que se retira al acabar la temporada de la MLS. ¡Gracias por tanto, Pipita!”.

“Grazie di tutto, Pipa”, fue la dedicatoria de la Juventus (149 cotejos, 66 gritos y 16 asistencias). En tanto que el Napoli (146 encuentros, 91 tantos y 26 asistencias), ni el Milan (22 encuentros, 8 goles y 3 asistencias) aún no saludaron al argentino. En el Calcio jugó siete temporadas.

Mientras que el Chelsea también lo saludó: “¡Gracias y muchos éxitos, Pipita!” Fueron las palabras del club inglés en el que el Gonzalo jugó 18 partidos y convirtió 5 goles en la Europa League que logró el lenco londinense en 2018.

También la selección argentina se refirió a su retiro: “Gonzalo Higuaín, emblema de la Selección Argentina, anunció su retiro del fútbol. ¡Gracias por tanto, Pipa!”. En la Albiceleste disputó 75 cotejos (31 goles) en todas las competiciones. Con el equipo mayor estuvo entre 2009 y 2018.

Se sumaron ex compañeros suyos en la Selección. “Felicitaciones por todo lo que lograste Pipón! A disfrutar esta nueva etapa”, escribió Javier Mascherano.

“Fue un placer y un privilegio haber compartido tantos momentos juntos. Te deseo cosas buenas y lindas para esta nueva etapa. Te quiero”, manifestó Ezequiel Lavezzi.

”Gracias por todo, Pipa. Gracias por tu fútbol, sos un fenómeno adentro y afuera”, sostuvo Paulo Dybala.

“Felicitaciones amigo por la hermosa carrera que hiciste. Soy un privilegiado por haber jugado tantos partidos a tu lado defendiendo la camiseta de nuestro país. Te deseo lo mejor en todo lo que venga”, contó Marcos Rojo.

“Hiciste una gran carrera de la que te podés sentir orgulloso, Pipa Higuaín. Un lujo haber compartido con vos tantos momentos en la Selección. A disfrutar de lo que viene que queda mucho por delante”, lo ponderó Sergio Agüero.

Su campaña se terminó en los Estados Unidos y la Major League Soccer (MLS) expresó: “Leyenda del juego. Gonzalo Higuaín colgará sus botines luego de la temporada 2022 de la MLS”. Mientras que el Inter de Miami, el conjunto donde jugó 67 partidos, anotó 27 goles y 11 asistencias, manifestó: “El delantero argentino Gonzalo Higuaín ha anunciado hoy que se retirará y concluirá su carrera estelar al término de la temporada 2022 de la MLS. No te pierdas los dos últimos partidos de temporada regular de Higuaín”.

