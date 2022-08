Problemas para Kyrgios: acusó a una aficionada de estar “borracha” en la final de Wimbledon y ahora le hará un juicio

Kyrgios fue acusado de difamación por una fanática (USA TODAY Sports)

La carrera de Nick Kyrgios se divide en dos aristas. Por un lado es uno de los 30 mejores tenistas del circuito y cada presentación suya es un espectáculo para el público no solo por su personalidad sino también por protagonizar grandes puntos. Pero por el otro, también es objeto de diversas polémicas extradeportivas.

La última de ellas corresponde a lo sucedido en la última final de Wimbledon en la que cayó contra Novak Djokovic por 6-4, 3-6, 4-6 y 6-7 en un duelo cargado de emoción.

En aquella jornada, el australiano se había quejado de una fanática que estaba mirando el partido desde la grada. Según el tenista, la mujer en cuestión estaba en estado de ebriedad por tomar “700 tragos” y le pidió al juez de silla que la expulsara de la cancha central.

Ahora, la aficionada de nombre Anna Palus decidió iniciar un proceso legal por difamación para limpiar su nombre.

El comunicado del grupo de abogados de la mujer en cuestión

“El domingo 10 de julio de 2022 asistí a la final del campeonato de tenis de Wimbledon con mi madre. Era un evento que habíamos estado esperando durante algún tiempo”, comenzó explicando Palus a través de un comunicado emitido por el grupo de abogados Brett Wilson LLP que está llevando su caso.

“Durante el transcurso de la final, Nick Kyrgios hizo una acusación imprudente y completamente infundada en mi contra. Esto no solo causó un daño considerable en el día, lo que resultó en mi retiro temporal de la arena, sino que la acusación falsa del Sr. Kyrgios fue transmitida y leída por millones de personas en todo el mundo, causándonos a mí y a mi familia un daño y una angustia muy importantes”, aseguró la mujer, cuyo único objetivo es limpiar su nombre ya que, en el caso de obtener una retribución económica, explicó que será donada a la caridad.

El episodio en cuestión se produjo durante el tercer set de la final disputada aquel 10 de julio en Londres. En ese momento, Kyrgios le dijo al juez de silla: “Me está distrayendo cuando saco. Casi me cuesta el juego. ¿Por qué sigue aquí? Está borracha y hablándome en medio de un juego. ¿Es aceptable?”.

“Sáquenla. Sé exactamente cuál es. La de vestido, que parece que se ha tomado unos 700 tragos”, lanzó el tenista. Automáticamente la mujer de 32 años fue expulsada de forma temporal durante 15 minutos hasta que pudo regresar a su asiento con una botella de agua en la mano.

El tenista cayó en la final de Wimbledon contra Djokovic (Reuters)

Tras el encuentro, Palus fue consultada acerca de lo que había ocurrido y negó completamente la versión de Kyrgios aunque reconoció que sólo había tomado dos tragos y estaba tratando de apoyarlo: “Siempre dice que la multitud está en su contra. Quería demostrar que estábamos para él, quería alentarlo. Quería darle apoyo. Tal vez lo llevé demasiado lejos... pero solo tenía buenas intenciones’, explicó en diálogo con The Sun.

EL COMUNICADO ÍNTEGRO DE ANNA PALUS

El domingo 10 de julio de 2022 asistí a la final del campeonato de tenis de Wimbledon con mi madre. Era un evento que habíamos estado esperando durante algún tiempo. Durante el transcurso de la final, Nick Kyrgios hizo una acusación imprudente y completamente infundada en mi contra. Esto no solo causó un daño considerable ese día, lo que resultó en mi retiro temporal de la arena, sino que la acusación falsa del Sr. Kyrgios fue transmitida y leída por millones de personas en todo el mundo, lo que nos causó a mí y a mi familia un daño y una angustia muy importantes.

No soy litigiosa, pero después de mucha consideración, he llegado a la conclusión de que no tengo otra alternativa que instruir a mis abogados Brett Wilson LLP para que inicien un proceso por difamación contra el Sr. Kyrgios para limpiar mi nombre. La necesidad de obtener vindicación y de evitar la repetición de la acusación son las únicas razones para emprender acciones legales. Cualquier daño recuperado será donado a la caridad.

Dado el reclamo existente, no puedo comentar más sobre los eventos del día en cuestión. Espero que el Sr. Kyrgios reflexione sobre el daño que nos ha causado a mí y a mi familia y ofrezca una pronta resolución a este asunto. Sin embargo, si él no está dispuesto a hacer esto, me comprometo a obtener una vindicación en el Tribunal Superior “.





