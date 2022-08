“Es el mejor”: Miguel Herrera se decantó por el Clásico Regio sobre el resto

Miguel Herrera se encuentra en su segundo año al frente de Tigres (Foto: EFE/Miguel Sierra)

El fútbol mexicano vivirá un nuevo fin de semana repleto de clásicos, pues este sábado 20 de agosto, Monterrey y Tigres protagonizarán una nueva edición del Clásico Regio, uno de los partidos más atractivos que tiene la Liga MX en la actualidad y el cual Miguel Herrera ha catalogado como el mejor del momento.

En rueda de prensa previa al compromiso, el director técnico de Tigres afirmó que, debido a la plantilla de los equipos, la pasión y el momento que viven, el Regio es el de mayor atractivo para los aficionados al balompié azteca, en especial en comparación al nivel de los rivales que tiene el América hoy en día.

“El mejor que se puede jugar hoy es este, el Clásico Regio, por la pasión que le mete esta afición que es la mejor, y por supuesto por los planteles que tenemos los dos equipos”

El Clásico Regio es uno de los que mayor movimiento social generan en una entidad federativa (Foto: EFE/Miguel Sierra)

De acuerdo con el Piojo Herrera, a pesar de que hoy en día el Monterrey vs Tigres es el clásico más atractivo del país, no dejó de lado su experiencia previa con el Club América y dio a entender que el Clásico Nacional es el más importante por lo que representa a en toda la República Mexicana.

“A ver, América va haciendo mejor las cosas en este torneo y Chivas no termina de levantar, creo que Chivas vs América está por encima de todos los clásicos por lo que significa en todo México”, exclamó el entrenador mexicano, no sin antes recalcar que hoy por hoy, no se acercan al nivel del Clásico Regio.

“Con los planteles que hay (Monterrey y Tigres), este se vuelve un clásico muy atractivo, sin duda alguna en este día el más vistoso del torneo puede ser este por los planteles, por los momentos que atraviesan”

(Foto: Instagram/ @miguelherreradt)





*Información en desarrollo