América vs LAFC: cuándo y dónde ver el juego de las "Águilas" en la Leagues Cup

Finalmente comenzó la tercera edición de la Leagues Cup, un torneo todavía amistoso entre equipos de la Liga MX y de la MLS que busca fortalecer los clubes de las dos ligas y que este 2022 tendrá su última edición no oficial, la cual ha sido catalogada como de “transición” y que estará protagonizada por el Club América.

Las Águilas se medirán contra Los Ángeles FC (LAFC) de Carlos Vela en el segundo partido del torneo, pues momentos antes ya habrán debutado las Chivas de Guadalajara vs LA Galaxy, por lo que son estos dos partidos los que conforman esta primera parte del torneo disputado en Estados Unidos.

¿Dónde es el América vs LAFC?

El compromiso será en la ciudad de Los Ángeles, concretamente sobre la cancha del imponente SoFi Stadium, casa de los Rams y Chargers de la NFL y con capacidad para 70 mil aficionados. El inmueble presume un costo de casi USD 5 mil millones, el más caro del mundo hasta el momento.

SoFi Stadium, casa de los Rams y Chargers de la NFL inaugurado en el 2020 y con capacidad para 70 mil aficionados (Foto: Kirby Lee/REUTERS)

¿Cuándo es el amistoso entre América y LAFC?

El cuadro americanista se medirá ante los angelinos de Carlos Vela, Gareth Bale y compañía este miércoles 3 de agosto a las 22:00 horas, en horario de la Ciudad de México, por lo que quedará configurado en un horario estelar para la televisión en México a mitad de semana.

Para el horario local de Los Ángeles, el partido empezará dos horas antes, a las 20:30 horas; mientras que el horario para Buenos Aires será a las 0:00 horas de la noche.

¿Dónde ver el América vs LAFC de la Leagues Cup?

La transmisión desde México para este compromiso de la Leagues Cup será a través de TUDN de forma exclusiva, por lo que en esta ocasión no será transmitido por televisión abierta, ni por otro canal de televisión privada distinto al de Televisa.

Por otro lado, para los aficionados que radiquen en Estados Unidos, la cadena local de ESPN; mientras que en Centroamérica será por TUDN y en el caribe de igual forma será a través de ESPN.

América y LAFC se enfrentaron por última vez en las semifinales de la Concacaf Champions League 2020 (Foto: Refiinhold Matay/REUTERS)

Posibles alineaciones para el amistoso entre el América y Los Ángeles FC

Debido a que se trata de un compromiso amistoso, se esperan algunas variantes en las alineaciones titulares de ambos equipos, quienes se encuentran en plena temporada regular de sus respectivas ligas en Estados Unidos y México.

El posible XI del América para enfrentar al LAFC: Óscar Jiménez; Miguel Layún, Sebastián Cáceres, Emilio Lara, Mauricio Reyes; Jonathan Dos Santos, Santiago Naveda; Jurgen Damm, Diego Valdés Álvaro Fidalgo, y Federico Viñas.

El posible XI del LAFC vs América: Maxime Crépeau; Franco Escobar, Jesús Murillo, Giorgio Chiellini, Diego Palacios; José Cifuentes, Ilie Sánchez, Latif Blessing; Carlos Vela, Christian Arango y Kwadwo Opoku.

América vs LAFC: cuándo y dónde ver el juego de las “Águilas” en la Leagues Cup (Foto: Club América)

El formato de la Leagues Cup para 2022:

Este año la competencia amistosa tendrá variaciones importantes, pues a diferencia de las dos ediciones anteriores, esta no contará con un trofeo ni una eliminatoria, sino que vivirá su temporada de “transición” con una serie de juegos amistosos bajo el nombre de Leagues Cup Showcase.

En un principio solamente se iban a disputar América vs LAFC y Chivas vs LA Galaxy; sin embargo, se agregaron otros tres compromisos en septiembre: Nashville vs América, Chivas vs Cincinnati y Real Salt Lake vs Atlas, quienes pondrán fin a la última temporada amistosa de este torneo.

Cabe recordar que a partir de 2023 el torneo ya tendrá validez de Concacaf y reunirá a todos los equipos de la MLS y Liga MX, además de dar incentivos económicos y deportivos para la Concacaf Champions League.

