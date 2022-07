La pesista ecuatoriana Neisi Dajomes obtuvo el oro y batió tres récords en los Panamericanos de Pesas

Neisi Dajomes obtuvo tres récords panamericanos y se consagró como la campeona del torneo en su categoría

A un año de conseguir la medalla de oro olímpica en halterofilia en Tokio, la ecuatoriana Neisi Dajomes continúa sumando victorias a su carrera. Esta vez se convirtió en la campeona del Panamericano de Pesas que se desarrolla en Bogotá, Colombia. En una exitosa jornada logró tres nuevos récords panamericanos en las modalidades de arranque, envión y en el total.

Dajomes compitió en la categoría de 81 kilogramos y midió fuerzas con siete deportistas de Guatemala, México, República Dominicana, Canadá, Brasil, Cuba y Nicaragua.

En la modalidad de arranque, que consiste en levantar la barra en un solo movimiento hasta una altura por encima de los hombros con los brazos extendidos, Dajomes levantó 113 kg y, en un segundo momento, levantó 117 kg, con esas marcas fue suficiente para imponerse ante sus rivales. Con el segundo levantamiento logró un nuevo récord panamericano.

En su tercer intento en esa modalidad, Dajomes levantó 120 kg, con lo que rompió su propia marca, que obtuvo hace menos de un mes en los Juegos Bolivarianos que también se celebraron en Colombia.

En la modalidad envión, que consiste en levantar la barra con discos en dos tiempos, primero desde la plataforma hasta el pecho y después hasta arriba, con los brazos extendidos por encima de la cabeza, Neisi Dajomes levantó 138 kg y luego 143 kg, en su segundo y tercer intento, aunque en el segundo el movimiento fue anulado por los jueces.

En la sumatoria total, Dajomes se consagró campeona con 263 kilogramos. La halterista logró tres nuevos récords panamericanos. En el podio la acompañaron sus colegas Yudelina Mejía de República Dominicana, que levantó 252 kg, y la brasileña Laura Nascimento, que logró 243 kg.

En sus levantamientos, Neisi concluyó con sonrisas y saltos de emoción.

La hermana de Neisi Dajomes, la también pesista Angie Palacios consiguió dos medallas de oro y una de plata en los 71 kg y se coronó como campeona panamericana en su categoría.

Tanto Neisi como su hermana Angie también destacaron en la plataforma no solo por su fuerza y técnica sino por sus particulares accesorios. Angie Palacios lució rodilleras de la Mujer Maravilla, mientras que Neisi Dajomes usó rodilleras con el símbolo de Superman. En el atuendo de Dajomes predominaron los colores azul y celeste que combinó con el turbante africano celeste que lució en su cabeza, como símbolo de sus raíces afro.

No es sorprendente que la atención también esté sobre el atuendo de la halterista, pues Neisi ha declarado que le gusta lucir bien en la competencia: “Me gusta verme bien cuando compito, el hecho de que seamos pesistas no quiere decir que no tengamos un lado femenino, al contrario, seguimos siendo mujeres y demostramos nuestra potencia y talento”, declaró Neisi en una entrevista pasada.

El 1 de agosto de 2021, Neisi Dajomes entró a los libros de historia del Ecuador al convertirse en la primera mujer ecuatoriana y en la tercera deportista en conseguir una medalla olímpica de oro. En ese momento participó en la categoría de los 76kg. Un día después de la hazaña de Neisi, la pesista ecuatoriana Tamara Salazar también consiguió una medalla olímpica de plata. Angie Palacios, por su parte, consiguió un diploma olímpico.

Salazar participará la mañana del 29 de julio en el torneo Panamericano en la categoría de los 87kg.

Ecuador envió una delegación de 20 deportistas al Panamericano de Pesas que se desarrolla en Bogotá y ya ha cosechado algunas medallas. El halterista Jair Reyes consiguió una triple medalla de oro en los 67 kg. Mientras que Jenifer Hernández logró dos medallas de plata en los 55 kg. Los pesistas Jhony Arteaga y Víctor Garrido ganaron preseas de bronce en los 55 y 61 kilogramos, respectivamente.

