Quién es Héctor Rafael, hijo de Caro Quintero que ganó un oro para México en Juegos Centroamericanos de 2006

El hijo mayor de Rafael Caro Quintero destacó por sus habilidades como jinete (Foto: Twitter/@luludiazarteaga)

El nombre de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y uno de los personajes más buscados por autoridades en Estados Unidos, volvió a acaparar la atención mediática por su captura en la localidad de Choix, Sinaloa. Con ello, también ha relucido el nombre de su primogénito, Héctor Rafael Caro Helenes, de quien no se ha tenido información recientemente, aunque llegó a destacar con el equipo de ecuestre mexicano en diversas competencias internacionales.

El hijo de el Narco de Narcos goza de amplio reconocimiento en el estado de Jalisco por su habilidad como jinete. Sus cualidades en la disciplina le han valido para representar a México en diversas competencias internacionales donde, incluso, ha sido ganador de medallas de oro, como lo hizo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006, mismos que se llevaron a cabo en Colombia.

Diversas notas periodísticas de la época que cubrieron la competencia dan crédito a la participación de Héctor Rafael, a lomo de O’Karla, en la modalidad por equipos de saltos. En el grupo también participaron Francisco Pasquel, en binomio con Jeremías, así como Alberto Michán con Risque Tout y Andrés Gómez con El Comanche.

Héctor Rafael Caro (arriba a la derecha) posa con el equipo campeón en salto ecuestre por equipos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006 (Foto: CONADE)

Al término del evento deportivo, el equipo mexicano de ecuestre pudo sobreponerse a Guatemala, así como al campeón defensor de la disciplina, es decir, el grupo colombiano. Si bien el logro fue relevante, no fue el único obtenido por Caro Helenes, pues un día antes pudo colgarse la presea de bronce en la modalidad de salto individual. Solamente fue superado por su compatriota Michán, quien se hizo del segundo lugar.

A pesar del éxito conseguido, su carrera deportiva no finalizó ahí. Diversos medios aseguran que la participación de Héctor Rafael con el equipo mexicano continuó dos años después, durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Aunque no existe un registro histórico en el acervo del Comité Olímpico Mexicano (COM) es posible que haya acudido a la competencia como suplente.

El Comité Olímpico Mexicano cuenta con una lista de los miembros del equipo ecuestre que acudió a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (Foto: Captura de pantalla COM)

Según se indica en el sitio web oficial del COM, a la justa de Beijing 2008 acudieron José Antonio Chedraui Eguía, Alberto Michán Halbinger, Enrique González Delgado, Federico Fernández Senderos y Bernadette Pujals Cavalle. En la lista no figura el nombre del hijo del capo, aunque por el logro obtenido un par de años antes de la máxima justa del verano pudo haber sido registrado para suplir alguna baja eventual en el equipo titular.

Cinco años después de su supuesta participación en los Juegos Olímpicos, en junio de 2013, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), notificó que el Departamento del Tesoro de dicho país designó en su lista negra a 18 individuos y 15 entidades relacionadas con Rafael Caro Quintero, quien había sido liberado en agosto del mismo año tras una primera detención.

Rafael Caro Quintero fue detenido por segunda ocasión el viernes 15 de julio de 2022

En la lista de actores involucrados figuró el nombre de Héctor Rafael Caro Elenes, cuyo domicilio fue señalado en Culiacán, Sinaloa, junto con sus tres hermanos y su madre. Al respecto, Adam Szubin, entonces director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, declaró que:

“Rafael Caro Quintero ha utilizado una red de miembros de la familia para invertir su fortuna en empresas aparentemente legítimas y proyectos inmobiliarios en la ciudad de Guadalajara”, motivo por el cual fueron congeladas sus cuentas en Estados Unidos.

A pesar del señalamiento, tras ocho años de investigación, en abril de 2021 el organismo estadounidense optó por retirar a Héctor Rafael Caro Elenes y sus familiares de la lista negra de la OFAC. Por ese motivo sus cuentas y empresas fueron desbloqueadas.

