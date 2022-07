Christian Pulisic adelantó cómo será el duelo con Memo Ochoa en el América vs Chelsea

Christian Pulisic volverá a verse las caras con Guillermo Ochoa en el partido de América vs Chelsea (Foto: Lee Smith/REUTERS)

Las Águilas del América y los Blues de Chelsea encaminarán el tercer encuentro de su historial en la cancha del Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Además de la expectación por el encuentro contra el excampeón de Europa, en el terreno de juego se verán las caras dos íconos de México y Estados Unidos. Guillermo Ochoa y Christian Pulisic iniciaron su rivalidad en el Octagonal Final de la Concacaf y el delantero del cuadro inglés habló de cómo será su reencuentro.

Durante una entrevista con ESPN, el nacido en Hershey, Pensilvania recordó el polémico festejo de gol cuando su combinado superó al mexicano en la ida del torneo clasificatorio a Qatar. Si bien la leyenda de “el hombre en el espejo” escrita en su camiseta fue una alusión directa a las declaraciones de Memo en días previos, negó tener enemistad con el guardameta.

“Sí, será genial (enfrentarlo), estamos muy emocionados. La última vez que enfrentamos a México hablé con él (Ochoa). Es el tipo más agradable. No tengo nada contra él y me dijo que no quiso dar nada en su comunicado. Yo también le dije que no me refería a nada con lo que yo hice”, aseguró a ESPN.

El estadounidense negó que su festejo haya acarreado enemistad con el arquero mexicano (Foto: Twitter/@FerCevallosF)

Cabe recordar que en noviembre de 2021, Guillermo Ochoa habló sobre el crecimiento que la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos ha tenido en los años recientes. En entrevista con TUDN, aseguró que la rivalidad con el deporte mexicano los ha impulsado a imitar el modelo futbolístico implementado en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX.

“Yo creo que todavía falta mucho para que la MLS alcance a la liga mexicana. Han crecido mucho, pero los últimos campeones de la Concachampions han sido mexicanos (...) En competencias de la FIFA México ha estado ahí, tiene una Confederaciones, creo que tiene más participaciones en Copas del Mundo, entonces es una rivalidad y México ha sido ese espejo en el que quieren verse, quieren reflejarse y copiar”, declaró.

Días después, durante el encuentro de ida entre México y Estados Unidos correspondiente al Octagonal Final de la Concacaf, el 10 del país de las barras y las estrellas anotó el tanto que le dio la ventaja a su selección. En su festejo, corrió hacia el borde de la cancha y levantó la playera de su combinado para mostrar la que vistió debajo con la leyenda “el hombre en el espejo”. El gesto generó polémica, aunque tiempo después negó que ese fuera su objetivo.

América y Chelsea tendrá un juego amistoso internacional (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

“No es nada personal. Pasó dos minutos antes del partido y solo decidí escribirlo. Pensé que era un buen momento para hacerlo y eso es lo que pasó. Estoy emocionado por jugar contra ellos y contra él también”, aseguró en la entrevista.

América vs Chelsea

Como parte del Tour Águila 2022 en Estados Unidos, el equipo dirigido por Fernando Ortíz tendrá la oportunidad de enfrentar a uno de los equipos más competitivos de la Liga Premier en Inglaterra. Para ello, los mexicanos llegarán en un mejor momento futbolístico, pues en el segundo semestre del año ya han podido disputar algunos partidos amistosos, así como tres del Apertura 2022.

Por el contrario, los ingleses disputarán el primer encuentro de su calendario en un recinto lejano al Stamford Bridge. Si bien llegarán con menos preparación que sus rivales, el estratega Thomas Tuchel no dejará pasar la oportunidad de darle oportunidad de jugar a gran parte de su plantel para garantizar la victoria.

