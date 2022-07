Arrancó la era Galtier en PSG: el primer equipo titular que paró y la expectativa por la lista de marginados

Los primeros titulares de la nueva era en el PSG

El nuevo proceso en el PSG arrancó este viernes con el amistoso que disputó el equipo a puertas cerradas en el Camp des Loges ante el Quevilly-Rouen Métropole, un equipo que estuvo a punto de perder la categoría en la Ligue 2, segunda divisional del fútbol francés. Christophe Galtier paró el primer equipo titular desde que llegó a la entidad, aunque no pareciera ser un once que dé pistas de sus elecciones porque varios de los que estuvieron en cancha figuran entre las posibles salidas de este mercado de pases.

Mientras esto se desarrolla, las miradas están puestas en lo que sucederá en las próximas horas: Galtier deberá dar a conocer oficialmente la delegación que viajará a la gira por Japón y allí podrían quedarse afuera varios apellidos de peso, confirmándose los apuntados para marcharse.

El entrenador debutó con una línea de tres en el fondo y la presencia de Lionel Messi entre los titulares que acompañó en el ataque a su compatriota Mauro Icardi y al francés Arnaud Kalimuendo, que estuvo cedido en el Lens durante la última temporada.

La primera formación del nuevo conductor estuvo compuesta por Gianluigi Donnarumam; Marquinhos, Sergio Ramos, Abdou Diallo; Eric Dina Ebimbe, Vitinha, Leandro Paredes, Juan Bernat, Messi, Icardi y Kalimuendo.

Este encuentro extraoficial marcó también el estreno del que, hasta ahora, es el único refuerzo oficial del combinado de la capital francesa. El mediocampista Vítor Ferreira, popularmente conocido como Vitinha, firmó hace dos semanas su vínculo por cinco años: PSG pagó 40 millones de euros por la ficha por el futbolista de 22 años que viene de militar en el Porto.

El otro detalle es la reaparición del mediocampista central argentino, quien se operó en abril y recién pudo tener sus primeros minutos de fútbol en este encuentro amistoso. Mientras tanto, tanto Paredes como Icardi están sonando como posibles opciones de salida en la depuración de plantel que plantea realizar el DT.

Las ausencias más notorias fueron las de Neymar, Kylian Mbappé y Presnel Kimpembe, entre otros apellidos del cotizado plantel.

Las miradas ahora están enfocadas en lo que sucederá este sábado cuando la plantilla inicie su gira de once días por Japón, donde disputarán tres encuentros amistosos entre el 20 y el 25 de julio. Si bien todavía no se filtró oficialmente la delegación que se subirá al avión, los medios franceses ya confirmaron que Abdou Diallo y Layvin Kurzawa serán dos de los relegados.

La conformación de esa plantilla de pretemporada será vital para saber cuáles son los nombres que serán relegados por el DT en la temporada. Apenas asumió, Galtier aclaró que iba a hacer una reducción sensible: “Soy exigente, me gusta trabajar, pero sobre todo me gusta que los jugadores estén contentos. Para eso creo que hay que reducir la plantilla, lo hablamos mucho con la dirección deportiva. No se puede tener toda una temporada de jugadores que apenas juegan. Son infelices. Nos aseguraremos de encontrar el tamaño adecuado de la fuerza laboral para que todos puedan participar en esta temporada”.

La lista de marginados se podría completar con otros ocho apellidos, aunque todo quedará esclarecido con la comunicación oficial del club: Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Mauro Icardi, Ander Herrera, Eric Junior Dina Ebimbe, Idrissa Gueye, Sergio Rico y Rafinha.

SEGUIR LEYENDO: