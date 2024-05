Así se entregó ‘El Mini Lic’ a EEUU, según Luis Chaparro; tendría contactos con la DEA desde hace años

Dámaso López Serrano habría estado en comunicación con la DEA por muchos años (Infobae)

Luis Chaparro, en una entrevista con Fernando, del podcast ‘El Bordo’, habló de la entrevista que tuvo con el exintegrante del Cártel de Sinaloa, Dámaso López Serrano, mejor conocido como ‘El Mini Lic’, quien lo contactó luego de que hiciera una publicación sobre una supuesta carta que fue escrita por él.

En esa misma dio contexto de quién era Dámaso, el hijo de ‘El Licenciado’, al afirmar que se fue huyendo de México y pidió ayuda desesperado en la frontera de Mexicali con Caléxico, a lo cual el exnarcotraficante le dijo que eso era mentira.

Y es que mencionó que llegó de la forma más tranquila a la frontera y ya lo estaban esperando, pues desde hace tiempo ya estaba en contacto con la DEA, solo estaba esperando el momento preciso para entregarse para ser testigo protegido, como si se tratara de un plan b.

Dámaso López habría pagado soborno tras una aparente captura de 'El Mini Lic' (Infobae)

“En la entrevista me dijo que no llegó huyendo, que ya llegó apalabrado, ya había hablado con la DEA hace un chin.. de años antes, ya nomás estaba esperando’, dijo Chaparro. ‘Siempre fue su plan ser dedo’, argumentó el titular del podcast, ‘El Bordo’. ‘como que lo tenía de plan b, así como un guardadito, sabes’, dice Chaparro. ‘Como una inversión a largo plazo’, argumenta el anfitrión. ‘sí, literal, como una inversión a largo plazo, güey, el vato decía ‘como quiera tengo esos contactos y la chin.., y cuando se le calentó bien cabr.. en Culiacán, el vato ya nomas les escribió, ‘he güey, sabes qué, tal día, tal día’, los vatos le dijeron, ‘simón, ‘preséntate tal día, tráete a tu familia y la chin... y ahí está’, ya lo estaban esperando, el vato llegó tranquilo con tiempo y cada quien, yo creo que por eso el vato me dijo que estaba diciendo ‘pura mam...’, porque no llegó gritando ayuda”, dijo el periodista Luis Chaparro en el podcast ‘El Bordo’.

Fue entonces que López Serrano se movió de Culiacán hacia Caléxico, acompañado de su familia, quienes se quedaron en manos de las autoridades de Estados Unidos, en modo de protección, mientras que el exmiembro del Cártel de Sinaloa, ingresó a prisión, donde estuvo por más de siete años, hasta su liberación en 2023.

A finales del año pasado, el hijo de ‘El Licenciado’ le dio una entrevista a Luis Chaparro, donde aparentemente le habría confesado la forma a en la que se entregó a Estados Unidos.

El ahijado del ‘Chapo’ calificaba de ambiciosos a los herederos del Cártel de Sinaloa. Fotos: OFAC y X/@LuisKuryaki

‘El Mini Lic’ le dio una entrevista Anabel Hernández

Luis Chaparro aseguró que primero Dámaso le dio la entrevista a él, sin embargo, al poco tiempo le confesó que habló con Anabel Hernández, de quien asegura que contó todo lo que le dijo, “como si se tratara de una revista de chismes”.

Chaparro argumenta que solo publicó el 30 por ciento de lo que le dijo, pues los demás eran ataques para ‘Los Chapitos’, así como otros de sus adversarios.