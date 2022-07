El equipo con el que regresaría Giovani dos Santos al fútbol profesional

Giovani dos Santos podría regresar a la Liga MX para este Apertura 2022 (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Desde que el club América finalizó su relación laboral con Giovani dos Santos en junio de 2021, el mediocampista se quedó sin equipo y estuvo sin actividad por un año. Sin embargo, un nuevo club de la Liga MX le daría una segunda oportunidad para retomar su carrera en el balompié profesional.

A pesar de que circularon versiones de que la escuadra de Fernando Ortiz aceptaría el regreso de Gio, aquella idea se esfumó cuando el propio técnico aseguró que el ex seleccionado nacional no entraba en sus planes. Pero, quien sí estaría genuinamente interesado en hacerse de los servicios del ex americanista se trata del Mazatlán FC.

La escuadra de los cañoneros sí estaría dispuesta a aceptarlo en su nómina y convertirlo en su fichaje de la temporada 2022 - 2023. Recientemente circuló la versión de que Gabriel Caballero, entrenador de los cañoneros, tendría interés en fichar al jugador de 33 años. Las negociaciones ya estarían en curso para lograr un acuerdo en común.

Diversos medios apuntaron que dentro de las condiciones y clausulas que le pondría la directiva al jugador se enfoca en el rendimiento que dé en el club. Debido a su más reciente antecedente en la Liga MX, el conjunto mazateco no correría el riesgo de contratar a un jugador que no otorgue los resultados esperados.

Además, otra de las condiciones que implementaría el equipo de Sinaloa sería el de las indisciplinas, con la finalidad de evitar que su “fichaje bomba” sea objeto de polémicas y controversias extra cancha. Hasta el momento los reportes apuntan a que Dos Santos aceptaría todas las condiciones con tal de firmar con el club.

Incluso estaría en la disposición de reducir el sueldo para llegar a una cantidad que beneficie al club como a él.





*Información en desarrollo