Escándalo en el tenis: dos jugadores del Top 40 son investigados por amaño de partidos en el circuito ATP

Aslan Karatsev está bajo la mira por la ITF por arreglo de partidos (Foto: Reuters)

El amaño de partidos en el circuito de tenis profesional es una de las problemáticas que la International Tennis Federation intenta constantemente erradicar del deporte con duras sanciones y extensos castigos. Pero más allá de los esfuerzos, un nuevo caso asoma en el horizonte gracias a un informe de la televisión alemana: dos jugadores que actualmente aparecen entre los 50 mejores del planeta y su ex entrenador están siendo investigados bajo la sospecha de fraude deportivo.

Los nombres propios que filtró el medio alemán FDZ son Nikoloz Basilashvili de Georgia, 26° en el ranking mundial, y el ruso Aslan Karatsev, 42°. Los protagonistas no están solos dentro de la cuestión si no que el bielorruso Yahor Yatsik, quien fue formador y coach de ambos, ofreció dinero a los jugadores para amañar partidos en al menos dos ocasiones en el pasado según la afirmación que realizaron los periodistas Jannik Schneider y Markus Harm.

El medio alemán accedió a los expedientes de investigación de la ITF y reveló que Karatsev viajó con Yatsik por última vez entre 2018 y 2021 mientras que Basilashvilli hizo lo propio durante 18 meses desde 2013 en adelante. “Ha estado involucrado en fraudes de apuestas durante años, trabajando con personas involucradas en el amaño de partidos en Rusia y Europa del Este. Siempre tiene mucho dinero con él, está de gira y está buscando jugadores jóvenes que tengan problemas. Financieros o mentales. A quienes pueda convencer fácilmente con dinero”, reveló un entrenador anónimo sobre el caso.

Y agregó al respecto con temor: “Yatsik trabajó de cerca con ambos jugadores y los observó durante años. Ambos son jugadores increíblemente talentosos. Pero tuvieron problemas financieros al principio y también fases importantes de debilidad y se dejaron influenciar. Cuando cada estaba en un momento crítico de su carrera, él se acercó”.

Nikoloz Basilashvili es el otro implicado en la investigación de la ITF (Foto: Reuters)

La cadena ZDF aseguró que “tiene los casos de cinco partidos supuestamente amañados con cambios de apuestas inusualmente altos”, en los que está involucrado el ruso Karatsev. En dichos encuentros, se produjeron durante el período de colaboración con Yatsik: un duelo de dobles en Finlandia 2019 y otro en Kazajstán 2020, ambos jugados en el Challenger Tour antes de la gran oportunidad de Aslan en el circuito ATP. Las sospechas forzaron un cuestionario en medio de un Grand Slam: ambos fueron interrogados por la policía francesa durante el Abierto de Francia de 2020.

La última sospecha en el historial del ruso es del torneo ATP en Stuttgart por dobles en la primera ronda. El informe confirmó que existieron apuestas notoriamente altas a la derrota y los organizadores agregaron que no sabían nada sobre un arreglo de partidos en su torneo. “Puedo confirmar que hemos analizado los partidos de Aslan Karatsev, pero debido a nuestros contratos con la asociación mundial y la ITIA no podemos dar información sobre resultados específicos”, aseguró Tom Mace, Director de Operaciones de Sportradar, la empresa de monitoreo que monitorea el mercado de apuestas de la asociación mundial.

La ITIA, la autoridad directamente relacionada con la ITF, no realiza comentarios sobre Karatsev y Yatsik. Tampoco sobre la cuestión de por qué ambos no están suspendidos o bloqueados a pesar de las investigaciones en Francia aunque ya se prohibió de por vida en el circuito por fraude de apuestas a la ex novia de Karatsev, Sofia Dmitrieva.

Mientras tanto, medios rusos aseguran que el proceso contra Nikoloz Basilashvilli está pendiente. Su partido de dobles de primera ronda en Wimbledon 2021 junto al moldavo Radu Albot está bajo la lupa: existieron apuestas notoriamente altas a la derrota del georgiano que asciende a medio millón de dólares estadounidenses. Una vez más, el medio alemán tuvo la confirmación del caso por parte de varios proveedores de apuestas y personas familiarizadas con el asunto.

Hace apenas unas semanas atrás, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) suspendió a seis tenistas españoles y una jugadora oriunda de Kirguistán acusados de amaño de partidos. Los castigos oscilaron entre los 7 y 22 años de inhabilitación por “una de las mayores tramas que se han visto”.

