El blooper de una joven al encontrarse con Lionel Messi en Ibiza que se volvió viral

Una Mujer Llamó Leonardo A Lionel Messi

Lionel Messi está disfrutando de sus últimos días de vacaciones junto a Antonela y sus hijos antes de regresar a la actividad en París. Tras su paso por Rosario, La Pulga eligió disfrutar de las playas de Ibiza, en donde compartió algunas salidas con Luis Suárez, Cesc Fábregas y sus respectivas familias.

Fue en una de esas salidas en donde se produjo un curioso episodio que terminó recorriendo el mundo después de que una joven publicó un video en sus redes sociales del momento en el que se topó con el rosarino.

“Vine a ver a David Guetta a Ushuaia (Discoteca) en Ibiza y miren a quién me encontré… No me lo puedo creer”, relataba mientras filmaba en modo selfie. Acto seguido, dio vuelta la cámara y enfocó al sector VIP: “O sea... ¿Qué? ¿Sos vos Leonardo Messi? Te amo. Antonela, ¡qué diosa!”.

La curiosa situación generó la aparición de bromas y memes en las redes sociales

Con el paso de las horas el video comenzó a recorrer el mundo por el error que había cometido la fanática al cambiarle el nombre al capitán de la selección argentina. Si bien la grabación fue publicada en Tik Tok, el debate se trasladó a Twitter, en donde varios aseguraron que se trató solo de una broma y no una equivocación.

Otros, en tanto, aprovecharon para usar su creatividad y comenzar con una ola interminable de memes. “Yo lo llego a tener al mismísimo Lionel Messi frente mis ojos y creo que ni siquiera me gasto en hacer un tiktok porque ya me desmayé y tuve 3 paros cardíacos. Pero, vamos a lo importante ¿CÓMO LE VAS A DECIR LEONARDO? Tanto odias el fútbol?”, preguntó un usuario.

“Qué chica afortunada. Se encontró a Leonardo Messi y a Luciano Suárez en Ibiza”, bromeó otro.

A pesar de haber sido protagonista de un blooper que rápidamente se volvió tendencia en las redes, la joven logró cumplir con su objetivo. Además de compartir unas grabaciones más en su cuenta de TikTok, publicó la tan anhelada foto con el Diez en su Instagram. “Ni idea, conocí a Messi”, escribió junto a la imagen.

F

En lo que respecta a lo deportivo, el PSG anunció formalmente que el plantel retomará la actividad de cara a la próxima temporada este lunes 4 de julio. “¡Es hora de la recuperación! El lunes y el martes, parte del grupo deberá, como es habitual, superar las pruebas físicas de vuelta. Los jugadores que jugaron partidos con sus respectivas selecciones este verano no regresarán hasta el 11 de julio”, informó en un comunicado.

Al mismo tiempo, la entidad francesa aprovechó para publicar el calendario de partidos de pretemporada que se le avecina al equipo. “El 15 de julio, a las 17 horas, tendrá lugar el primer partido de preparación, con la recepción de Quevilly-Rouen Métrople, en el Ooredoo Center”, detalló.

“Al día siguiente, los parisinos pondrán rumbo a Japón para la gira de verano. Dos semanas en el archipiélago nipón en las que la Rouge et Bleu se enfrentará al equipo Kawasaki Frontale (miércoles 20 de julio a las 12:30*), Urawa Red Diamonds (sábado 23 de julio a las 12 h*) y Gamba Osaka (lunes 25 de julio a las 12 h*)”, señaló.

La temporada comenzará oficialmente el próximo 31 de julio cuando el PSG se enfrente al Nantes en la final del Trophee des Champions, mientras que por la Ligue 1 debutará el 7 de agosto contra el Clermont.

MÁS MEMES DEL ERROR DE LA FANÁTICA

SEGUIR LEYENDO