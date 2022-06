Oswaldo Sánchez exaltó a Keylor Navas sobre Memo Ochoa: “El mejor de Concacaf”

Oswaldo Sánchez preponderó al arque tico sobre el mexicano (Fotos: Getty Images)

Aunque no es una rivalidad reconocida ante el público, Oswaldo Sánchez y Guillermo Ochoa han tenido diferencias desde que el más experimentado de los dos decidió retirarse. Si bien sus diferencias cuentan con un amplio historial, un acto reciente acaparó los reflectores de la afición. Y es que el ícono de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara reconoció la clasificación de Costa Rica al Mundial de Qatar 2022, pero se refirió a Keylor Navas como el mejor arquero de la zona sin tomar en cuenta al exponente del América.

Durante la transmisión del partido entre Jamaica y México en TUDN, San Oswaldo aseguró que los ticos se adjudicaron el último boleto de clasificación al mundial gracias a su guardameta. “Siempre atinado Keylor con grandes atajadas. No cabe duda que Costa Rica tiene al mejor portero de la Concacaf”, comentó durante la cobertura en vivo.

Con el comentario, el tapatío borró del panorama a quien se perfila para ser el portero titular de la Selección Mexicana de Futbol durante el Mundial de Qatar 2022. Y es que aunque el debate entre expertos en numerosas ocasiones se ha centrado en quién es el mejor guardameta de la zona, la discusión en palabras de Oswaldo Sánchez adopta otro significado gracias a la rivalidad acentuada desde el torneo de clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010.

Memo Ochoa se perfila para jugar su tercer mundial (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Por qué Memo Ochoa y Oswaldo Sánchez mantienen una rivalidad

Durante la gira de preparación del Tricolor en el territorio nacional, el equipo nacional se vio la cara con la Selección de Corea del Norte. En su lucha por hacerse del puesto de arquero titular en la justa mundialista, Ochoa fue enviado como titular al terreno de juego en la cancha del Estadio Corona TSM. Aunque inspiraba confianza bajo los tres palos, un error lo ubicó en el centro de la crítica.

En el transcurso del encuentro tuvo la oportunidad de atajar un disparo de larga distancia que parecía rutinario. Sin embargo, al rebotar en el césped tomó otra dirección y se quedó a escasos centímetros de hacer contacto con la esférica, aunque el movimiento fue evidenciado como un error suyo. Naturalmente, la acción desató los abucheos del recinto, pero también dio pie a una polémica conducta de Oswaldo Sánchez, quien esaba en un palco.

En una escena captada por las cámaras de televisión, Sánchez se quitó la chaqueta y fingió que entraría al terreno de juego para tomar el puesto del arquero del América. Aunque Memo Ochoa no se percató en ese momento de la actitud de su colega, decidió no hablarle más al percatarse horas después. Por su parte, años después, el exmundialista intentó aclarar la acción y alejarse de la polémica.

Keylor Navas y Costa Rica se adjudicaron el último boleto al Mundial de Qatar 2022 (Foto: Mohammed Dabbous/REUTERS)

“Yo no sabía que la cámara me estaba tomando y yo estaba con el Chato Rodríguez, con el Gordo Becerra, con el pelón Carlos Ochoa, los había invitado a mi palco. Al lado estaba Matías Vuoso, del Cloroformo Padilla y Salvador Mariscal, gente de futbol y de box, Me dice el Cloroformo ´¿a poco no te dan ganas de meterte?’ y se me ocurre hacer así con el saco (quitárselo), pero yo jugando”, declaró en el podcast La pelota al que sabe.

