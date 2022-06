Jared Borgetti explotó contra el Tri por la crisis que hay previa a Qatar 2022

Solo cuatro meses faltan para que empiece la Copa Mundial de Qatar 2022 y la Selección Mexicana atraviesa un panorama complicado pues en sus últimos partidos amistosos no ha tenido una actuación destacada y los resultados han molestado a la afición.

Por ello, diferentes analistas deportivos y ex futbolistas han compartido su crítica al Tri. Uno de ellos fue Jared Borgetti, quien durante un evento de la Liga MX se animó a compartir su análisis del funcionamiento del equipo de Gerardo Tata Martino ante diversos medios.

En primera instancia apuntó que dentro de los jugadores que han competidos las eliminatorias mundialistas y los duelos amistosos es que no hay ningún referente que garantice goles o jugadas ofensivas en el equipo, por lo que el ex futbolista apuntó que el Tri no tiene ni un solo futbolista que sea de vital importancia para el funcionamiento del combinado nacional.

Jared Borgetti habló del desempeño de la Selección Mexicana previo a Qatar 2022 (Foto: Cuartoscuro)

“Siempre para que una selección o cualquier equipo esté bien requieres de, mínimo, un par de jugadores que estén en un gran momento, hoy no tenemos ni a uno solo, ni a uno solo”.

Aunque el Tata Martino ha alineado a Raúl Jiménez, Jesús Tecatito Corona, Hirving Chucky Lozano e inclusive a Rogelio Funes Mori, el equipo azteca no ha logrado tener partidos convincentes y la ausencia de goles a lo largo de la eliminatoria dio muestra del nivel en el que llegará México a Qatar 2022.

El actual analista deportivo de ESPN tomó de ejemplo a los delanteros habituales de Martino y aseguró que no hay garantía en ninguno. “No lo tenemos y es la realidad y si no tienes a uno a dos jugadores en gran momento, todo se vuelve flaco”.





