Cómo reaccionó Ana Guevara al retiro de Paola Espinosa

La dos veces medallista olímpica dijo adiós a los trampolines, Paola Espinosa anunció su retiro de los clavados y terminó su etapa como deportista de alto rendimiento; el pasado 9 de mayo compartió en conferencia de prensa el fin de su carrera en el deporte para darle paso a nuevos proyectos personales.

Ante tal hecho, se cuestionó el papel que había jugado Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en la decisión de Espinosa Sánchez para dejar de practicar el deporte que la llevó a colgarse diferentes medallas.

Durante el Festival Deportivo de Ecuestre realizado en Querétaro, Ana Guevara habló con diversos medios sobre el retiro de Paola Espinosa y compartió la reacción que le generó la noticia. En primera instancia la funcionaria pública evitó caer en la polémica pues solo agradeció la trayectoria de la ex clavadista y los triunfos que le dejó a la Federación Mexicana de Natación, principalmente en su disciplina.

Además no dejó de lado su postura como directora general de la CONADE y su función en la administración del gobierno federal, por lo que no expresó más detalles en relación a la despedida de Paola Espinosa:

“No tengo nada que decir al respecto, solo como representante del gobierno de México solo decirle felicidades, gracias por lo que hizo y lo que logró”

Por otra parte, en relación al conflicto que protagonizaron ambas ex atletas previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de todas las declaraciones que circularon -en las que Paola acusó a la gestión de Ana Guevara de ser la responsable por no llevarla a competir en la máxima justa deportiva- la directora de la CONADE se limitó a decir: “Y en torno a sus dichos, no hay nada que decir”.

La clavadista mexicana se retiró del deporte tras más de 20 años de trayectoria

La medallista de plata en Londres 2012 convocó a rueda de prensa para formalizar su retiro del deporte. En ella resaltó lo más importante que se llevó en su trayectoria deportiva.

“Quiero anunciarles que de manera oficial digo adiós a los trampolines, a las plataformas. 28 años de trayectoria de muchas altas y bajas, de mucha felicidad, de muchos momentos increíbles que pasé dentro de la alberca”, señaló.

Y es que Paola Espinosa pudo competir en sus quintos Juegos Olímpicos consecutivos en la edición de Tokio 2020, sin embargo, no calificó al equipo representativo y la federación llevó a competir a Dolores Hernández y Carolina Mendoza en la categoría de trampolín de tres metros, misma en la que Paola junto con Melany Hernández perdieron su lugar.

Aquel evento generó gran escándalo pues el equipo de clavados había dejado a una de las competidoras veteranas y con mayor experiencia en la disciplina, por lo que se generó inconformidad al respecto. Pero lo que más despertó la polémica fue que acusó a la directora de CONADE de ser la responsable de dejarla fuera del evento deportivo que se retrasó un año por el COVID-19.





