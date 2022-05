Cuál es el rival al que Memo Ochoa le gustaría enfrentar en la final de la Liga MX

Guillermo Ochoa desea enfrentar a Chivas en la final del torneo (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

Las Águilas del América protagonizaron una agónica clasificación directa a la liguilla del futbol mexicano tras un cuestionable arranque de campaña. Luego de confirmar a los ocho equipos que buscarán el título, el arquero de Coapa confesó que le gustaría llegar a la final para entablar una edición más del Clásico Nacional, aunque le faltan dos series de partidos para asegurarse un boleto en el partido estelar.

“Honestamente el América vs Chivas (me gustaría que sea el partido de la final), pero hay que ir paso a paso. Yo creo que mucho de lo que hemos conseguido en este torneo fue el ir partido a partido. De estar en el fondo a meternos directo no había pasado. Entonces primero debemos enfrentar a un rival como el Puebla, que respetamos y será muy difícil, pero tenemos mucha ilusión”, declaró en entrevista para TUDN.

En un torneo donde la participación de dos de los cuatro grandes de México en la liguilla estuvo en duda, Águilas y Chivas rescataron la clasificación de la mano de dos directores técnicos interinos, es decir, Ricardo Cadena y Fernando Ortiz. Y es que las primeras jornadas del Grita México Clausura 2022 los dos rivales más grandes del país se mantuvieron en la mitad inferior de la tabla de clasificación gracias a sus irregulares resultados.

La última vez que América y Chivas se vieron las caras en una final fue en la temporada 83-84 (Foto: José Méndez/EFE)

Por un lado, las Chivas del Club Deportivo Guadalajara encaminaron un proyecto deportivo que, a pesar de los malos resultados, mantuvo a Marcelo Michel Leaño al frente durante 13 jornadas. En dicho periodo, lograron la cosecha de 14 de las 39 unidades posibles que se disputaron. Únicamente ganó tres partidos, pero permitió cinco empates y la misma cantidad de descalabros.

No fue sino hasta que el Rebaño cayó ante los Rayados de Monterrey, en un partido reprogramado de la jornada 12, cuando Ricardo Peláez tomó la decisión de despedir a Leaño para traer a Ricardo Cadena. Tras la llegada del entrenador del Tapatío, los rojiblancos consiguieron cinco victorias consecutivas que los situaron como el sexto mejor cuadro del torneo.

El camino de las Águilas del América no fue tan distinto. De la mano de Santiago Solari, quien se mantuvo al frente del equipo durante 8 partidos, los puntos acumulados corresponden a siete de 24 posibles. Su récord estuvo conformado por una sola victoria, así como tres empates y cuatro derrotas. En este caso, la decisión de separarlo del cargo fue tomada tras haber empatado con Querétaro en la jornada 8 en la cancha del Estadio Azteca.

Fernando Ortiz logró una agónica clasificación directa para las Águilas (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

El responsable de tomar las riendas fue Fernando Ortíz. Quien meses antes llegara a la dirección técnica del equipo Sub-20, logró mejorar la cara del cuadro en primera división y tras una derrota ante los Rayados de Monterrey, así como un empate en el Clásico Nacional, no volvió a perder ninguno de sus partidos hasta el cierre del torneo. A costa de Toluca, Necaxa, Juárez, Tijuana, León, Tigres y Cruz Azul pudieron asegurar su clasificación directa a la liguilla.

Qué debe pasar para que Águilas y Chivas se enfrenten en la final

En la ronda de cuartos de final, las Águilas del América enfrentarán al Puebla, así como las Chivas lo harán en contra de Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío. Ambos están obligados a ganar sus series, aunque para evitar un choque entre sí, los Tuzos de Pachuca deben eliminar al Atlético de San Luis, al tiempo que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) deben hacerlo con Cruz Azul.

En ese panorama, las Águilas tienen la obligación de superar a los Tigres de Miguel Herrera en la ronda de semifinales, así como el Rebaño a los Tuzos de Guillermo Almada. Solo así los dos acérrimos rivales llegarán al encuentro que, por la posición de los equipos, definirá al campeón en la cancha del Estadio Azteca.

SEGUIR LEYENDO: