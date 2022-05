Un aficionado del América acarició a un policía y se volvió viral

Un aficionado del América pidió permiso para acariciar a un caballo de la policía montada, pero decidió acariciar al oficial

Uno de los momentos más cómicos que dejó la temporada regular de la Liga MX ocurrió al exterior del Estadio Azteca, donde un hombre se volvió viral luego pedirle permiso a un oficial de la policía montada si podía acariciar a su caballo, quienes estaban presentes en caso de algún tipo de disturbio tras el partido entre América y Cruz Azul, correspondiente a la jornada 17.

El video rápidamente se volvió viral a través de redes sociales, pues el aficionado, quien portaba una camiseta amarilla del Club América y con cerveza en mano, le solicitó al elemento de seguridad “si podía acariciarlo”, en una clara referencia al corcel color blanco que montaba; sin embargo, el oficial se llevó una gran sorpresa al ver cómo el ciudadano se acercó a su pierna.

El individuo parecía que extendía su mano en dirección al caballo, pero a escasos centímetros de llegar, desvió la dirección rumbo a la rodilla del oficial y lo acarició, por lo que el policía reaccionó de manera cómica al suceso y dibujó una gran sonrisa en su rostro, además de un genuino sobresalto por ver cómo no acarició su caballo.

Aficionado del América acarició a un policía y se volvió viral (Foto: Twitter/@SimpsonitoMX)

Este momento se volvió viral, primero en la red social de TikTok y después en Twitter y Facebook, hasta que se convirtió en una persona reconocida a través del medio por haber actuado de manera tan natural y genuina ante la cámara.

Esto habría ocurrido el pasado sábado 30 de abril, cuando el conjunto azulcrema recibió en su estadio al Cruz Azul, en un partido que definía al equipo que clasificaría de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano; sin embargo, contrario a la expectativa que se generó, el compromiso quedó 0-0 y las Águilas terminaron como el cuarto y último equipo con acceso directo.

Fue a la salida del evento cuando el aficionado del América decidió convertirse en celebridad al acariciar a un oficial mientras uno de sus acompañantes grababa el momento, por lo que de inmediato se soltaron los memes, en especial en relación a Los Simpson, pues la cuenta que lo hizo viral en Twitter fue @SimpsonitoMX.

Un aficionado del América acarició a un policía, se volvió viral y se soltaron los memes (Foto: Twitter)

Un aficionado del América acarició a un policía, se volvió viral y se soltaron los memes (Foto: Twitter)

La policía montada ya es una tradición al exterior de cada partido del América, en especial para los juegos que son catalogados como “de alto riesgo” por la rivalidad entre las aficiones, como compromisos contra Chivas, Pumas y Cruz Azul, además de partidos críticos de liguilla o eliminación directa.

Estos oficiales crean un perímetro en los accesos del estadio y son un distintivo de la seguridad al finalizar un partido, por lo que varias personas han conseguido tomarse una foto con este tipo de animales, además de la propia caricia que algunos se atreven a dar.

Un aficionado del América acarició a un policía, se volvió viral y se soltaron los memes (Foto: Twitter)

Un aficionado del América acarició a un policía, se volvió viral y se soltaron los memes (Foto: Twitter)

Un aficionado del América acarició a un policía, se volvió viral y se soltaron los memes (Foto: Twitter)

Luego de este partido y tras la consumación del repechaje, la liguilla del futbol mexicano quedó conformada de la siguiente forma: Pachuca vs San Luis, Tigres vs Cruz Azul, Atlas vs Chivas y América vs Puebla.

Ante este compromiso de las Águilas, el entrenador de La Franja mandó una advertencia al conjunto azulcrema:

“Tenemos una serie espectacular que ya empezó, después del partido (contra Mazatlán) en el vestuario lo empezamos a jugar. América es un rival muy competitivo, pero estamos claros en lo que vamos a hacer para plantear una serie bien competitiva (...) Queremos hacer nuestra serie de la manera que sabemos jugar nosotros, una serie histórica para el club”

SEGUIR LEYENDO: