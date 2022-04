André-Pierre Gignac confesó su admiración por Raúl Jiménez

Gignac aseguró que sigue a Raúl Jiménez desde que jugaba con las Águilas del América (Fotos: CUARTOSCURO-REUTERS)

En medio del revuelo que los delanteros extranjeros de la Liga MX han causado entre la afición, un sector ha impulsado la convocatoria de los mejores artilleros del circuito a la Selección Mexicana. Después de la naturalización de Rogelio Funes Mori, uno de los futbolistas que ha brillado en los últimos años y ha sido mencionado para defender la camiseta Tricolor es André-Pierre Gignac. Sin embargo, el francés confesó su respeto por los jugadores actuales y hasta destacó el papel de Raúl Jiménez.

“La camiseta de México pesa, en competiciones sale el orgullo. Me hubiera encantado (jugar para México), la verdad, pero créeme que los delanteros de la Selección Mexicana a mí me encantan. Soy fan de Raúl Jiménez desde hace mucho, no desde (que llegó a) Europa, desde antes Raúl me encantaba. Chucky es un jugador diferente”, confesó durante una entrevista con Carlos Hermosillo.

Aunque el ídolo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se declaró mexicano de corazón, no negó su origen galo. En ese sentido, aseguró que, en la actualidad, la selección de su país cuenta con uno de los mejores planteles e, incluso, confesó que la figura con la cual creció y buscó desarrollarse como futbolista es la de Zinedine Zidane, el delantero de origen argelino que consideró su ídolo.

El francés catalogó a Hirving "Chucky" Lozano como un delantero diferente (Foto: Twitter/@sscnapoliES)

A pesar de su confesión acerca de la Selección Mexicana, el Bomboro ya no es elegible para otro combinado nacional que no sea el francés. Debido a sus buenas actuaciones con el Olympique de Marsella, el delantero logró abrirse paso con el primer equipo de su país. Entre 2016 y 2017 llegó a disputar dos encuentros de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo, así como seis encuentros de la Eurocopa.

De acuerdo con el reglamento vigente de la FIFA, un jugador que cuente con más de dos nacionalidades defenderá de forma definitiva aquella que le brinde la oportunidad de disputar minutos en, al menos, tres partidos de Selección Mayor tipo A, es decir, torneos oficiales o fechas establecidas por la FIFA. Además, Gignac consiguió la nacionalidad mexicana en abril del año 2019, situación que lo imposibilita por completo.

