La revelación sobre el presente de Ferrari que da que hablar en la Fórmula 1: “Leclerc me recuerda a Schumacher”

Leclerc, que viene de ganar dos de las tres primeras carreras, fue comparado con Schumacher

El comienzo de la temporada 2022 de la Fórmula 1 mostró una novedad que generó alegría en gran parte de los fanáticos del mundo motor. Como hacía varios años que no sucedía, el presente de la escudería Ferrari ilusiona a todos con un año que tendrá a los de Maranello como uno de los grandes candidatos a pelear por el título de pilotos y constructores.

Las cuentas son claras. De la mano de Charles Leclerc, que ganó los Grandes Premios en Bahréin y Australia, el Cavallino Rampante es la principal atracción para el Gran Circo. Y es justamente el piloto monegasco el que está en boca de todos por sus grandes actuaciones en la pista. El joven de 24 años ya ganó dos carreras, logró dos pole positions y se quedó con las tres vueltas más rápidas en lo que va del campeonato.

Su gran presente generó que un consagrado ex piloto de la F1 hable sobre sus destrezas y lo compare con uno de los mejores de todos los tiempos en la categoría. “Me estremezco cuando veo las actuaciones de Charles, porque Leclerc está mostrando actualmente una superioridad que me recuerda a Michael Schumacher. Leclerc domina como solía hacerlo ‘Schumi’, y no sólo se trata de un piloto que está en un estado de forma especial, Leclerc también es un tipo realmente bueno”, dijo David Coulthard en declaraciones a Channel 4, el medio para el que trabaja en Inglaterra.

Hay que recordar que el nacido en Escocia compitió mano a mano por el título de la F1 con el siete veces campeón del mundo en 2001. A bordo de su McLaren, Coulthard terminó por detrás del alemán y fue subcampeón de la categoría, en lo que fue su mejor resultado como conductor en sus 14 temporadas al frente del volante.

Además de hacer referencia al gran comienzo de Leclerc, el también presentador durante los Grandes Premios para la transmisión oficial llegó de elogios al trabajo que realizó la escudería italiana para volver a los primeros planos de la Fórmula 1.

El piloto monegasco después de ganar en Arabia Saudita (@Charles_Leclerc)

“El jefe del equipo, Mattia Binotto, siempre ha mantenido la cabeza fría durante los dos últimos años que han sido muy duros para los italianos. Bajo su liderazgo, Ferrari se arremangó. Con el mejor coche hasta ahora, Leclerc también ha mostrado el mejor rendimiento de pilotaje y el resultado es este dominio”, analizó Coulthard.

Es importante señalar que Leclerc marcha como líder del campeonato de pilotos con 71 puntos. Triunfo en dos competencias y fue segundo en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde el ganador fue el neerlandés y actual campeón Max Verstappen a bordo de su Red Bull. En el caso de Ferrari, son los claros dominadores de la copa de Constructores: suman 104 unidades y son seguidos por el equipo Mercedes, que tiene 65 puntos.

De quien también habló Coulthard fue del compañero de equipo de Leclerc, el español Carlos Sainz Jr. El madrileño de 27 años se mostró rápido en las clasificaciones, pero no logró subirse al podio en ninguna de las carreras en lo que va del año. Igual, se mantiene en la tercera posición del campeonato de pilotos (33 puntos).

“El compañero de equipo de Charles, Carlos Sainz, tiene que dar un paso adelante porque tu compañero de equipo siempre es el primer oponente y todos podemos ver que el Ferrari es un coche ganador”, explicó el escocés sobre la actualidad del piloto español.

A la espera de lo que será la cuarta fecha del certamen, a disputarse del 22 al 24 de abril en el circuito de Imola, el monoplaza F-75 de la escudería italiana parece ser el gran candidato a volver a poner a Ferrari entre los mejores de la Fórmula 1.

David Coulthard habló del presente de la Fórmula 1 (AFP)

