Bora Milutinovic pidió creer en el Tata Martino y que se le califique al terminar el Mundial de Qatar

(Foto: Twitter/AugustoDorado)

Bora Milutinovic, quien en su primera etapa en el timón de la Selección Mexicana de futbol participó en el Mundial México 1986, pide que se respete el proceso de Gerardo “Tata” Martino hacia Qatar 2022 en noviembre próximo

En entrevista para ESPN, Bora eludió decir si es riesgoso cambiar de técnico nacional a estas alturas, cuando el titular dirigió la eliminatoria y obtuvo el boleto mundialista y recalcó que “en ese tipo de cosas uno tiene que ser muy analítico” y dijo que lo ideal “es que cuando termina todo (con el Mundial) se vea el resultado”.

El ex DT serbio, quien previo a Francia 1998 fue cesado ya con el boleto mundialista en la bolsa, señala que si ya se calificó se debe ser muy respetuoso “y creer en el trabajo del técnico; eso es lo que se debe hacer: creer en la gente que contratan”.

Foto de archivo de Gerardo Martino dando indicaciones en un entrenamiento de la selección mexicana. Ciudad de México, 11 de febrero de 2019. REUTERS/Henry Romero

Tras relevar a Miguel Mejía Barón en la dirección técnica en 1995, Bora dirigió a la Selección Mexicana durante dos años y a su juicio “hicimos una eliminatoria exitosa”; sin embargo, ese representativo nacional fue criticado por su juego y aunque obtuvo el boleto con tiempo de antelación, los federativos decidieron cesarlo al entrenador serbio-mexicano y contratar a Manuel Lapuente, a quien le correspondió llevar al equipo al Mundial de Francia llegando a octavos de final, siendo eliminado por Alemania 2-1.

Bora asegura que se fue de Tri con mucho orgullo, ya que lo dejó en el cuarto lugar del ranking de la FIFA “en el mes de enero”, aunque no quiso decir la forma en que calificó el seleccionado a Francia, pues “eso que lo hablen otros; pero me fui feliz porque en mi segunda etapa en la Selección hicimos un buen equipo que calificó a la Copa del Mundo y estuvimos en el cuarto de la lista de la FIFA; me quedo con eso”.

Al ser cuestionado si le gusta el estilo de juego que ha implementado Martino, el cinco veces DT en los mundiales dijo:

“Si me gusta o no el equipo, ya se calificó al Mundial y uno debe tener respeto por eso. Es cierto que uno debe ver en qué condiciones se hizo, qué se ha trabajado, qué se ha logrado; hay tantas cosas, pero México ya calificó y pienso que se hizo lo que se debería de hacer. Ahora, a prepararse de la mejor manera para Qatar 2022″

Las Eliminatorias de la CONCACAF están al rojo vivo y este domingo 27 de marzo se definirán a lo clasificados al Mundial. | Foto: FMF

Por último, dijo que aparentemente hay mucho tiempo por delante para trabajar y llegar lo mejor posible a la cita mundialista, “pero no es importante cuánto tiempo hay; es importante qué hace uno. Mi experiencia me dice que el tiempo no es importante, sino cómo se prepara la Selección en todo sentido: técnicamente, tácticamente y mentalmente”.

La Salud del Martino

“Tata” Martino, aseguró este martes que confía en recuperarse de un doble desprendimiento de retina en el ojo derecho para estar en condiciones de tomar un avión que lo lleve a dirigir al Tri en el Mundial Qatar 2022 en noviembre próximo.

“El procedimiento del desprendimiento de retina tiene una parte que consiste en ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar habitual y mientras esa burbuja no se disuelva no estoy posibilitado de subir arriba de un avión por la presión”

Cabe recordar que el estratega argentino ha sido operado en dos ocasiones por el problema en el ojo. La primera fue en septiembre de 2021, cuando se perdió los duelos de visita del Octogonal final de la Concacaf ante Costa Rica y Panamá.

La segunda intervención al argentino fue en febrero de este año, por lo que no estuvo en el banquillo en la victoria de México el domingo pasado por 0-1 sobre Honduras en San Pedro Sula, un resultado que pone a México con un pie en la Copa del Mundo.

“No subo a un avión desde los primero días de enero de este año. La situación de viajar o no, depende de la burbuja de gas que no ha desaparecido. La cirugía de septiembre del año pasado a los 31 días había desaparecido, ahora estoy alrededor de los 45 y no desaparece. Espero que en las próximas semanas se solucione”

El Tata regresará al banquillo de México ante El Salvador, encuentro correspondiente a la última jornada del octogonal y en el que los mexicanos deben sacar un triunfo o un empate para confirmar uno de los tres boletos directos que se reparten en la Concacaf