Max Verstappen criticó duramente a la serie de la Fórmula 1 y justificó su ausencia en la nueva temporada

Max Verstappen criticó a Netflix por la popular serie Drive to Survive que ha generado que millones de personas se fanaticen por la Fórmula 1. El neerlandés ya había apuntado contra este producto que muestra el detrás de escena de las carreras y por eso eligió no participar en la última temporada.

En un día de alarmas de seguridad luego de un ataque con misiles y un incendio en una planta petrolera cercana, el vigente campeón desahogó sus frustraciones recientes, después de no haber podido terminar en el Gran Premio de Bahrein, en la serie en la que se negó a participar después de objetar cómo fue retratado.

“Simplemente no es lo mío”, dijo. “Intentaron elegir momentos, durante toda la temporada, y fabricarlos de alguna manera”. Como ejemplo de lo que no le gustó, se refirió a un episodio de la cuarta temporada en el que aparecen Lando Norris y Daniel Ricciardo: “Ni siquiera se trata de mí, se trata de Lando y Daniel, quienes creo que son dos grandes muchachos. Son muy amables, en primer lugar. E hizo que pareciera que Lando era un poco idiota, lo cual no es en absoluto y, de nuevo, conozco a Lando y creo que mucha gente conoce a Lando como un tipo divertido, un gran tipo, tiene un gran carácter. Y en realidad, cuando miras ese episodio, realmente piensas como ‘¿quién es este tipo, qué diablos está pasando?”.

Verstappen insistió en que la serie busca mostrar conflictos que no son tales y crear villanos en las carreras para ganar audiencia,algo que según su punto de vista, intentaron hace con él: “ (Lando) es un gran tipo e inmediatamente obtienes una imagen equivocada de una persona. Y eso es exactamente lo que creo que me pasó al principio. Soy alguien que cuando lo arruinas desde el principio, no lo arreglas. Eso es todo, lo arruinaste. Entonces, esa es mi postura y así es como seguiré adelante”.

El piloto de Red Bull ya había dicho algo similar hace algunas semanas en diálogo con la cadena de noticas AP: “Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen. Así que decidí no ser parte de eso y no di más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedas mostrar”

Esta nueva entrega, que cuenta con diez capítulos de 40 minutos en promedio, se centró en durante una buena parte de los artículos en la disputa por el título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton durante todo el torneo. En las ediciones anteriores, Drive To Survive mostró algunas rivalidades que dieron mucho de qué hablar como la que protagonizaron Esteban Ocon y Sergio Checo Pérez durante su etapa como compañeros en Force India (ex Racing Point y actual Aston Martin), o la del propio Verstappen con Daniel Ricciardo en Red Bull.

Finalmente, tras el estreno, la joven estrella de la escudería austríaca volvió a tocar el tema ante la BBC: “Solo vi dos episodios, pero no me impresionó mucho. Simplemente no es lo mío, fingir rivalidades”.

