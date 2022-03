Miguel Herrera salió en defensa de los Gallos tras escándalo: “no podemos manchar al Querétaro”

El técnico de Tigres se solidarizó con Javier Aguirre tras su salida del club Monterrey (Foto: YouTube/Tigres Oficial)

El técnico de los Tigres de la UANL se pronunció al respecto de los Gallos Blancos de Querétaro luego de haber protagonizado una de las semanas más escandalosas en la historia del fútbol mexicano. Los violentos hechos ocurridos en el Estadio Corregidora continúan teniendo repercusión dentro de la Liga MX, esta vez, fue Miguel Herrera quien salió en defensa del club en cuestión.

Uno de los principales señalamientos del exentrenador de la Selección Mexicana fue considerar como algo injusto tachar al recinto o al mismo estado como violento ante lo hecho por algunos pocos. El juego entre Querétaro y Atlas por la jornada nueve del torneo Grita México Clausura 2022 fue suspendido después de desatarse una pelea campal que terminó como más de dos docenas de personas en el hospital.

“Hemos sido muy tajantes en hablar que es una afición. No podemos achacar a 20 gentes, que se aceleraron en el partido, a una afición o un estado. No podemos manchar al Querétaro, es una ciudad emprendedora y que ha crecido muchísimo”, comentó el Piojo en conferencia de prensa previo a su duelo contra León.

Soccer players and people walk on the field at the Corregidora stadium after clashes leave least 22 people injured in a brawl when soccer fans stormed the field during a top flight match between mid-table Queretaro and last year's Liga MX champions Atlas, in Queretaro, Mexico March 5, 2022. Picture taken on March 5, 2022. REUTERS/Victor Pichardo NO RESALES. NO ARCHIVES

Una de las principales críticas generadas tras los incidentes fue la presencia de los grupos de animación o barras en los estadios mexicanos. Y es que, entre las sanciones impuestas por parte de la Federación Mexicana de Futbol al equipo, fue el veto de su porra por tres años de los juegos como local.

“Me parece que nuestro principal error es llamarlos barras, porque hay que copiar lo bueno de otros países y sin duda alguna Argentina tiene algo bueno que disfrutan con pasión el fútbol, pero ¿por qué ponerles barra a la porra? Decimos porra porque se nos hacía más fácil, ahora le cambiamos por barra por querer copiar a otro país”, añadió.

Las consecuencias de la pelea en el Estadio Corregidora han abarcado todo tipo de nivel en México, desde los propios castigos de la Comisión Disciplinaria, hasta la generación de campañas en favor de la paz como la que impulsaron América y Chivas, Clásico Sin Color, previo a la disputa de los Clásicos Nacionales (varonil y femenil) de este fin de semana.

Autoridades de la misma Liga, así como sus integrantes los dueños de los clubes, gobernadores estatales e instituciones correspondientes, e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han pronunciado sobre lo hecho por cierto sector de la afición de los Gallos Blancos. Además, el gobierno federal brindará un informe oficial el jueves 17 de marzo a través de su Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El presidente del Club, Gabriel Solares, mostró su apoyo a las barras de Querétaro (Foto: Twitter / Club_Queretaro)

“De repente sacrificamos una afición completa por uno. Marcar a las gentes que no deben ser bienvenidas en un estadio, seguimos pensando que el fútbol es familiar. A mí me encanta ver a mi nieto, mis hijas iban más chiquitas, me fascina y todavía se puede hacer. Dimos una cara al mundo que no es México, es gente que no está consciente de lo que estaban haciendo y que seguramente están arrepentidos, pero tendrán que pagar su responsabilidad”, finalizó Herrera.

Las penas para la institución de los Gallos Blancos de Querétaro, por parte de la FMF, fueron las siguientes:

- Perder por marcador de tres goles a cero el partido ante Atlas.

- Jugar por un año todos los partidos como local a puerta cerrada (del 08 de marzo de 2022 al 07 de marzo de 2023). De la misma forma, sus fuerzas básicas y su categoría femenil

- Sanción económica (no revelaron de cuánto es el monto).

- El grupo de animación de Querétaro quedó impedido para asistir durante tres años a los partidos que el equipo juegue como local.

SEGUIR LEYENDO: