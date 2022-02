Cómo reaccionó David Medrano cuando Miguel Herrera agredió a Martinoli en 2015

David Medrano reaccionó a la situación con la difusión del penoso momento que marcó la carrera del técnico mexicano (Foto: Instagram/@cmartinolimx//Twitter/@medranoazteca)

Uno de los momentos más polémicos del fútbol mexicano se trató del encontronazo que protagonizó Miguel Herrera con Christian Martinoli en el Aeropuerto de Estados Unidos. En aquel 2015 el Piojo Herrera era el entrenador de la Selección Mexicana, por lo que el acontecimiento generó un gran impacto mediático.

Uno de los personajes que experimentó de cerca aquel encuentro se trató de David Medrano, periodista deportivo de Azteca Deportes. En una conversación para el canal de YouTube del Dr. García contó cómo vivió de primera mano aquel evento y la reacción que tomó cuando supo que su compañero de trabajo había sido agredido por Herrera.

Don Deivid explicó la manera en la hicieron llegar la noticia, y antes de tomar postura por su compañero de micrófonos o incluso de defender a Christian Martinoli, el reportero de TV Azteca se encargó de ser el primero en difundir el acontecimiento a través de redes sociales.

En su papel como reportero deportivo, David Medrano reaccionó a la situación con la difusión del penoso momento que marcó la carrera del técnico mexicano.

A pesar de que Medrano Félix no estaba en el Aeropuerto de Filadelfia al momento del suceso, Martinoli se acercó a él para contarle la exclusiva y darle la libertad de que la compartiera de la manera en que él considerara viable para el público.

De acuerdo con el propio testimonio del colaborador de Los Protagonistas, expuso que fue el primero en dar a conocer el hecho.

“Yo soy el primero en publicarlo, yo estaba en el hotel Radisson de México cuando me marca Christian, me da mucho gusto porque Christian recurre a mi experiencia y me dice: ‘Manéjala con tu experiencia como tú creas prudente, (respondí) ok déjala, yo la manejo’ y pongo el primer tuit”.

Una vez que realizó la publicación en Twitter, Medrano Félix recordó el impacto que tuvo y la manera en la que le consultaron más detalles de la agresión del Piojo al reconocido narrador deportivo. Debido a la información privilegiada que tenía en ese momento, David reconoció que fue abrumador la atención que recibió el tema y su labor como informador deportivo.

“Se vinieron tres horas en las que me acabé dos veces la pila, mi teléfono no paraba. Me marcaron prácticamente de toda la radio (y les dije) ‘Yo lo único que sé es que hablé dos minutos con Christian y esto me contó, es solamente lo que les puedo decir’”, recordó el columnista de Récord.

La gran mayoría de los medios de circulación nacional propagaron la noticia a partir del tuit de David Medrano. Más tarde la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) también se enteró del comportamiento violento del Piojo, por lo que decidieron cesarlo de su puesto de manera inmediata.

Un año después del Mundial de Brasil 2014, Herrera dejó el banquillo del Tri a causa de su explosiva personalidad que lo llevó a engancharse en un problema personal con Martinoli. Herrera tuvo que ofrecer una disculpa pública por sus comportamientos y aceptar su error ante los medios.

David Medrano no imaginó la repercusión que tuvo su reacción de difundir el hecho y reconoció lo siguiente: “Fue una nota que estremeció el medio y después cuando me entero yo de que estaba fuera el técnico de la Selección Mexicana por ese detalle, pues otra vez se vuelven a saturar las redes”.

El experimentado reportero deportivo sigue colaborando en Azteca Deportes y uno de los recientes gestos amables de Martinoli con Medrano se vivió en la final de Atlas vs León en donde los rojiblancos rompieron una sequía de 70 años y Don Deivid pudo narrar el gol que coronó campeón a su equipo favorito.

