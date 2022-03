Declaraciones cruzadas y un “rebote” que llamó la atención: la polémica que generó el nuevo Mercedes en el entrenamiento de Baréin

El polémico modelo salió al asfalto y llamó nuevamente la atención por el movimiento

Una nueva temporada de Fórmula 1 se acerca lentamente y todos los ojos están enfocados en el nuevo modelo que presentó Mercedes. El prototipo W13 que pisó el asfalto en el Circuito Internacional de Bahréin se llevó las luces de tanto las cámaras como de integrantes de las demás escuderías por sus cambios en el efecto suelo del auto, en los soportes laterales y en los no pontones que genera esa sensación de “rebote” a la hora de transitar por las pistas.

El avance aerodinámico que impulsó el equipo alemán no habría caído para nada bien en Christian Horner, jefe de Red Bull. El dirigente británico apareció en una entrevista en la revista Auto Motor und Sport y le adjudicaron algunas polémicas declaraciones. “Desde nuestro punto de vista, Mercedes ha ido demasiado lejos. Esto no corresponde con el espíritu del reglamento. Para nosotros, estos alerones son ilegales”, criticó. Y agregó al respecto: “Estos no son soportes de espejos, sino dos alas. También tienen deflectores verticales construidos en la parte superior, por lo que no tienen nada que ver con el soporte del espejo”, ha agregado.

Sin embargo, rápidamente las redes sociales de la bebida energética salió a desmentir las frases que se hicieron públicas. “Christian Horner no ha dado ninguna entrevista en relación al coche de Mercedes. Cualquier declaración atribuida a él esta mañana es incorrecta”, dispararon las redes sociales oficiales dejando claro que no se preocupan por el nuevo modelo de su rival directo. Pero el medio alemán tampoco se quedó callado y salió a asegurar que la nota existió: “AMuS habló con Horner hoy en el paddock. Pueden confiar en nosotros”.

El modelo W13 pisó el asfalto de Bahréin (Foto: @Mercedes)

La última palabra estuvo en manos de la escudería austríaca que volvió a negar de manera rotunda la veracidad de las frases. “No hemos hecho ningún comentario oficial sobre el monoplaza de Mercedes y no lo haremos”, concluyó. Las presiones obligaron al mismo dirigente a salir a aclarar la situación entre tanta pulseada entre las dos versiones: “Me sorprendió un poco leer comentarios que se supone que debo haber estado haciendo, pero ahí vamos. Para ser honesto contigo, no le he prestado mucha atención al W13. Obviamente, es un concepto bastante diferente, pero eso es para que los muchachos aerodinámicos y los diseñadores se involucren”.

El otro tema que se viralizó en redes sociales estuvo vinculado a un video que mostró cómo “rebota” el prototipo de Mercedes, algo que ya han experimentado distintas escuderías en este inicio de temporada con nuevo reglamento. “Eso se llama ‘porpoising’. Es increíble que no lo hayan visto en túnel de viento y en CFD (N. de la R: Dinámica de Fluidos Computacional, herramienta que permite simular el comportamiento de cualquier fluido)”, le explicó a Infobae días atrás Sergio Rinland, un ingeniero argentino que trabajó muchos años en la F1. “Lo que pasa es que la carga aerodinámica del piso chupa el auto y se acerca tanto al suelo hasta que el área para que pase el aire es tan chica que se bloquea y pierde toda la carga, se levanta y vuelve a pasar lo mismo”, agregó.

La curiosidad por el prototipo que llamó la atención de todos los competidores (Twitter / @MercedesAMGF1)

Vale recordar que el domingo 20 de marzo será escenario del Gran Premio de Bahréin, que significará la primera carrera del calendario oficial 2022 y una de las principales novedades es la modificación en el equipo Haas que tendrá a un viejo conocido en lugar de Mazepin. Este sábado nuevamente todas las escuderías tendrán a disposición el circuito de Shakir por ocho horas para poner a punto sus monoplazas.

