Claudio Spinelli dio detalles increíbles de su escape de Ucrania: “Me pisó un auto y un camión se me tiró encima”

La odisea que Claudio Paul Spinelli vivió en territorio ucraniano será una experiencia que no se olvidará en toda su vida. El futbolista del FC Oleksandria se encontraba en el centro del país invadido por Rusia en el momento del primer ataque y automáticamente comenzó a buscar recursos para lograr llegar a la frontera con Polonia. Luego de una infinidad de esfuerzos, el delantero pudo arribar a Varsovia donde se tomó un avión a París para reencontrarse con su pareja y cerrar su travesía con un vuelo a Argentina.

“Tenía un viaje de 12 horas, me salió de 24. La gente estaba en pánico, pasaban los tanques de guerra, había policías, autos sin nafta porque no llegaban a las estaciones de servicio. La comida no era un problema, el problema era llegar a la frontera con Polonia o Rumania. Dormí dos horas, me desperté con 15 llamados de mis viejos, pensaban que me había pasado algo. Cuando llegué a la frontera me encontré con otra locura”, relató en primera persona el futbolista en charla con el programa Equipo F por ESPN.

Y agregó al respecto sobre una de sus grandes preocupaciones: “Yo tenía miedo de que me pase algo. Por adentro sentía que no me iba a pasar nada. Pero el temor iba en que me pase algo algo en las piernas, que caiga una bomba y me pase algo en las piernas. Me pasaban los aviones de guerra por arriba de la cabeza, parecía un videojuego”.

Si bien cierta tranquilidad lo invadió al llegar a Lviv, todavía sabía que le quedaba un largo tramo por delante hacia la frontera. “Eran 25 kilómetros, los primeros cinco con la combi, hice diez kilómetros arrastrando la valija. Hoy si me pasa algo ya se que sólo tengo que agarrar una mochila. A los tres kilómetros me pisa un auto con la valija y se me rompe. Era como estar en una película. A las 12 del mediodía empezamos a caminar y llego a las dos de la mañana, me moría de frío, estaba a 300 metros de la libertad. Había miles y miles de personas y los militares no te dejaban salir. Ahí llegué al momento de desesperación total. A mi papá le dije que iba a dormir en la calle”, detalló Claudio.

Sobre esa experiencia puntual, se explayó en una nota con TyC Sports: “El problema era ir a la parte de la frontera. Cuando llegué a la parte de la frontera era un caos. Muchísima gente quería salir, filas y filas de autos. Gente caminando. Era una película. Me llegó hasta pisar un auto, un camión se me tiró encima. Estaba toda la gente amontonada, desesperada. Trataban de pasar a los nenes tirándolos por arriba del alambrado. Me pisó un auto, me llevó puesto y me levantó. No me pasó nada. Tenía dos valijas y ahí se me llevó una valija. Eran 25 kilómetros, los primeros 5 los hice con la dos. Ahí me lleva el auto. Hice los otros 20 con la valija que se me rompió”.

No fue para nada sencillo pasar a Polonia y cada vez más gente se acumulaba cerca de uno de los pocos pasos habilitados por el país limítrofe en un ambiente de desesperación. “Aguanté hasta las 7 de la mañana, parado, ahí empezaron a revolear nenes, había avalanchas. Tenía a una mujer agarrada y a una nena llorando, contra el alambrado. Fue muy fuerte. Me quedaba un poco batería en el celular y le mando un audio desesperante a mi papá: ‘No paso más, esto está mal hecho. Llamá a toda la Argentina para ver de qué manera puedo salir de acá'”, agregó en ESPN.

“El chico de la frontera nos decía que podía entrar el auto de Polonia, pero no podía salir por la misma frontera. Podíamos hacer la fila en otra frontera, pero estar en auto era estar tres días más. No sé cómo que una chica me dice ‘el auto es este, donde están’. La encontramos a diez autos de salir para Polonia. Yo no sentía las manos con tres camperas. Me subo al auto y la abrazo, la chica no entendía nada, le explicaba que habíamos entendido que debíamos volver. Ahí salimos”, contó emocionado por las escenas que vio con sus propios ojos.

Para cerrar, tocó la posibilidad de regresar al fútbol argentino con una excepción otorgada por la AFA. “Ojalá que sí. Hoy mi objetivo principal es encontrar un club para lograr todos los objetivos que tenía propuestos para este año. Todavía no hablé con AFA, charlé con Tapia y me dijo que sabían de mi tema, que estaban viendo si se podía tramitar algo. Hice pretemporada un mes y medio. Encima allá van a tres lugares distintos, doble turno. El frío pega de verdad y hay que estar preparados para esas épocas cerradas”, concluyó el delantero.

