“Le hice un agujero en el pie”: Rooney hizo una confesión sobre una violenta patada a Terry del pasado y podría ser sancionado por la FA

Wayne Rooney sacó en muletas a John Terry en un Chelsea-Manchester United jugado en 2006 (Foto: Grosby)

Si hay un rasgo que distingue a la Premier League, es que siempre ha sido una liga mucho más agresiva con respecto a los otros campeonatos destacados de Europa. Hasta las grandes estrellas tenían disputas violentas. Una de las más recordadas de los últimos tiempos fue la de Wayne Rooney contra John Terry en un Chelsea-Manchester United del 2006, que podría traerle problemas al ex delantero por una brutal confesión.

Según informa Sky Sports, la Federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) está investigando unos comentarios realizados por Rooney, quien aseguró que usó un calzado particular –con tapones más largos y de metal– para “hacer daño a alguien” el día que sacó a Terry de Stamford Bridge en muletas.

“Sabíamos que íbamos a perder aquel partido. Que perderíamos y ellos ganarían la liga. Eran un mejor equipo”, se excusó el actual DT del Derby County en una entrevista con Mail on Sunday donde promocionó su documental en Amazon Prime Video.

Wayne Rooney y John Terry han sido de los jugadores más competitivos de la Premier League (Foto: Grosby)

Según las palabras de Wayne Rooney, decidió cambió sus tacos de plástico por otros con punta metálica más largos únicamente para ese partido. ”Los tacos eran legales, pero pensaba que si había una disputa, iría con todo y podría hacer daño. Y lo hice. John Terry tuvo que salir del estadio en muletas. Le hice un agujero en el pie y unas semanas después le pedí que me devolviera mi taco de vuelta”, bromeó.

El propio John Terry, famoso ex capitán del Chelsea, se rió de la declaración que hizo Rooney y publicó su descargo con un mensaje en su cuenta de Twitter. “¿Esto fue cuando dejaste una tachuela en mi pie?”, le preguntó al atacante.

La FA investigará las confesiones de Rooney sobre el día que lastimó a Terry (Foto: Grosby)

Más allá del buen humor entre ambos, la FA puede investigar estos comentarios con la posibilidad de sancionar a Wayne Rooney por su actitud violenta. No sería el primer caso de un ex futbolista que admita su intención de hacer daño en un partido y reciba un castigo muchos años después: Roy Keane, también ex capitán del Manchester United, fue sancionado en 2002 por admitir en su autobiografía que quiso lesionar a Alf Inge Haaland, padre de Erling Haaland, en un partido frente al Leeds de 1997.

