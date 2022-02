James Harden protagonizó el pase más explosivo de la NBA en el último día de traspasos

James Harden cambia de camiseta una vez más y será parte de los Philadelphia 76ers (Foto: USA TODAY Sports)

El último día de traspasos en la NBA siempre llega cargado de mucha incertidumbre e inesperados intercambios que pueden cambiar el rumbo de los candidatos al título en pocos segundos. Dentro de las posibilidades que se presentaban en la previa de las 24 horas más intensas de las franquicias, los focos estaban concentrados en los Brooklyn Nets y los Philadelphia 76ers en lo que asomaba como un intercambio de jugadores franquicia.

Aunque la primera negociación no llegó a buen puerto, los dirigentes de ambos equipos volvieron a charlar este jueves a contrarreloj para lograr un acuerdo que finalmente llegó: los Nets cambiaron a James Harden a los Sixers, decisión que pone fin a la breve temporada del Big Three que conformó junto a Kevin Durant y Kyrie Irving. Brooklyn nunca pudo hacer encajar a los tres ex MVP y también marca un nuevo comienzo para Ben Simmons, que estaba completamente negado a jugar con Philadelphia, luego de la gran cantidad de críticas que recibió a fines de la temporada pasada.

La Barba se muda junto a Paul Millsap a través de un intercambio por segunda vez en poco más de un año. El trato enviará a Simmons, al guardia Seth Curry, el centro Andre Drummond y dos selecciones de primera ronda del draft a Brooklyn: los Nets recibirán una selección de primera ronda de 2022 sin protección y una selección de primera ronda de 2027 protegida.

El séptimo partido frente a los Atlanta Hawks en la temporada pasada fue el último encuentro de Simmons con la camiseta de los Sixers (Foto: USA TODAY)

Vale recordar que los Nets adquirieron a Harden en enero de 2021 como parte de un mega acuerdo para unir al tres veces máximo anotador de la NBA con un plantel repleto de superestrellas. Pero menos de 13 meses después, el flojo andar del equipo, que actualmente está sumergido en una racha de nueve derrotas consecutivas, sufre la lesión de rodilla de Durant y la disponibilidad limitada de Irving debido a su postura en contra de la vacuna contra el COVID-19, fueron algunos de los detonantes para los directivos a la hora de definir desprenderse de James, quien presionó para lograr irse a los Sixers.

Harden se reunirá con el presidente de operaciones de baloncesto de Philadelphia, Daryl Morey, quien supervisó el ascenso del jugador al estrellato en los Houston Rockets y unirá fuerzas con el actual favorito al MVP, Joel Embiid, que actualmente defiende la quinta posición de la Conferencia del Este con un balance de 32 victorias y 22 derrotas. Además, la Barba acordó utilizar su cláusula de 47.3 millones de dólares estadounidenses para renovar por un año más su contrato hasta fines de 2023.

Será difícil encontrar a un ganador del trade, ya que el nivel actual de Ben Simmons es totalmente una incógnita debido a que no disputó ni un partido de la actual temporada. A los 76ers les duele dejar ir a un tirador confiable como es Seth Curry, pero confían en que serán posibles reemplazar esos puntos con el talento de su base superestrella. Por otro lado, los Nets están listos para armar un nuevo trío de figuras y sueñan con que el recién llegado de Philadelphia sea el acompañante perfecto para Durant e Irving.

