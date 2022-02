La tenista china Peng Shuai se reunió con el presidente del COI: qué le dijo sobre su desaparición

Peng Shuai tiene 36 años (Reuters)

La tenista china Peng Shuai se reunió el sábado con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en el marco de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022, reveló la deportista en una entrevista publicada por el diario deportivo francés L’Equipe.

En una cena que organizaronpudieron “discutir e intercambiar en forma agradable”, contó la atleta asiática, quien mencionó también su retiro deportivo. “Me preguntó si yo pensaba volver a la competencia, cuáles eran mis proyectos, lo que yo anticipo, etcétera”, explicó en la charla con dos periodistas galos en un hotel dentro de la burbuja olímpica de Pekín.

Ella aprovechó para decir que “nunca desapareció”, luego de que pasara semanas sin mostrarse en público tras denunciar en noviembre pasado en una red social que tuvo una relación sexual forzada durante años con un dirigente chino. “Simplemente, mucha gente como mis amigos y gente del COI me enviaron mensajes y me era imposible responder tantos mensajes. Pero con mis amigos cercanos sigo en contacto estrecho, he discutido con ellos, respondido a sus mensajes, he discutido también con la WTA”, agregó.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, había mantenido una conversación virtual con la tenista china Peng Shuai en noviembre de 2021 (COI)

La Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) ha mantenido una posición firme de exigir explicaciones a China sobre la situación de Peng tras su denuncia. La acusación de la deportista (que indicaba que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli, un septuagenario, la forzó a tener sexo en una relación intermitente) fue eliminada de la red social china Weibo, pero tomas de pantalla fueron subidas en Twitter y generaron reacciones mundiales.

Y, al mismo tiempo, ella desapareció del ojo público durante semanas, despertando temores sobre su situación, hasta que reapareció en una conversación por videoconferencia con Thomas Bach el 21 de noviembre. A la jugadora pudo vérsela posteriormente en grabaciones en las que asistía a eventos deportivos, aunque no disipó los temores sobre su plena libertad de movimiento.

Este fin de semana, durante una conferencia de prensa, se le consultó al vocero del COI, Mark Adams, sobre la deportista china: “Es una situación muy delicada”, se limitó a contestar. Por su parte, Bach se había referido al tema la semana pasada: “Sabremos más sobre su estado físico y su estado mental cuando por fin nos reunamos en persona”.

“Si quiere una investigación (sobre estas acusaciones), seguro que la apoyaremos, pero debe ser su decisión, es su vida, son sus acusaciones”, había declarado el alemán que preside el COI en una conferencia de prensa la víspera de la ceremonia de apertura de los Juegos de 2022.

Tras el revuelo que había causado su denuncia, Peng Shuai desmintió haberla formulado en declaraciones a Liane Zaobao, un diario de Singapur en lengua china. “Quiero destacar un punto muy importante: yo nunca dije o escribí nada acusando a alguien de asaltarme sexualmente”, expresó. “Quisiera enfatizar este punto muy claramente. Es un asunto privado y hay muchos malentendidos”, agregó.

Sin embargo, continúan las dudas sobre su verdadera situación. “Estas apariciones (de Peng) no alivian o atienden la grandes preocupaciones de la WTA sobre su bienestar y su capacidad de comunicarse sin censura y coacción”, difundió en un comunicado el organismo del tenis femenino. La entidad insistió en exigir una “investigación amplia, justa y transparente, sin censura”.

Con información de AFP

