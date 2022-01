Qué se sabe de “Pol” Fernández y su salida de Cruz Azul

Quién estaría planeando quedarse con los servicios de Pol Fernández sería el Club Atlético Boca Juniors de Argentina (Foto: Instagram/@polfernandezz)

Al interior del futbol mexicano, el mercado de invierno continúa abierto, por lo que equipo de la Liga MX aún pueden registrar bajas y nuevos fichajes. Actualmente Cruz Azul atraviesa una crisis con uno de sus jugadores, se trata de Guillermo Matías Fernández, mejor conocido como Pol Fernández.

El mediocampista cementero ha estado ausente en el arranque del torneo Grita México Clausura 2022 debido a problemas personales. Pero en días recientes corrió el rumor de que el jugador argentino estaba tramando su salida de la Noria a espaldas de la directiva.

Quién estaría planeando quedarse con los servicios de Pol Fernández sería el Club Atlético Boca Juniors de Argentina. Cabe destacar que el futbolista celeste ya vivió una etapa con el Boca en 2020 pero buscaría tener un segundo capítulo en la historia de los Xeneize para la temporada de 2022.

El pasado miércoles 12 de enero, Guillermo Fernández pidió un permiso a la directiva y al entrenador Juan Reynoso para ausentarse unos días (Foto: Instagram/@polfernandezz)

Y es que los rumores que lo acercaron con Boca Juniors empezaron poco después de su viaje a Argentina para solucionar problemas familiares. El pasado miércoles 12 de enero, Guillermo Fernández pidió un permiso a la directiva y al entrenador Juan Reynoso para ausentarse unos días.

No dio los motivos por lo que abandonó los entrenamientos de la Noria, únicamente se limitó a decir que tenía “asuntos personales” por resolver y se veía en la obligación de viajar a su país natal para tomar partida de sus problemas familiares. A pocos días de que iniciara la Jornada 2 de la Liga MX, Pol Fernández no jugó con Cruz Azul y desde entonces el club no supo nada de él.

Cabe recordar que por una lesión el volante mixto no jugó la primera jornada ante Xolos de Tijuana, por lo que van dos fechas del Clausura 2022 en las que no tiene actividad con el equipo dirigido por Juan Reynoso.

Las primeras versiones apuntaron que la cantidad que estaba dispuesto a pagar el conjunto argentino a Cruz Azul rondaba los USD 2 millones (Foto: Instagram/@polfernandezz)

Posteriormente la prensa argentina filtró el rumor de que el viaje de Pol a Argentina fue para reunirse con el Boca Juniors y dialogar sobre las ofertas de su contratación. A partir de ese momento, en México, circularon diferentes versiones que pusieron al dorsal 28 con un pie fuera de La Máquina Cementera.

Las primeras versiones apuntaron que la cantidad que estaba dispuesto a pagar el conjunto argentino a Cruz Azul rondaba los USD 2 millones para adquirirlo en compra definitiva. El contrato de Pol con La Máquina aún le quedan poco más de cinco meses para culminarse, por lo que se especuló que el Boca Juniors estaría dispuesto a desembolsar dicha cantidad.

Pero recientemente ESPN descartó las ofertas de la directiva argentina con los de la Noria. Miembros cercanos al club refutaron la supuesta oferta y dejaron en claro que hasta el momento nadie del Boca Juniors se ha acercado con la directiva cementera.

El futbolista celeste ya vivió una etapa con el Boca en 2020 (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

“Nadie ha ofrecido eso, solamente los periodistas en Argentina, pero ojalá (llegue la oferta). Él se ha portado muy mal con nosotros, nos ha tomado el pelo, sobre todo a Juan (Reynoso)”, aseguró un miembro de Cruz Azul en entrevista con ESPN.

Por su parte Álvaro Dávila, director del club deportivo de la Cruz Azul, también manifestó sus inquietudes de la actitud que tomó su jugador. Para ESPN Argentina afirmó que estaba decepcionado y confundido por la actitud que tomó Pol Fernández.

Aclaró que si la intensión del jugador es la de salir del club, ellos estaban en la disposición de ayudarlo y negociar de forma transparente. Pero al no haber esta comunicación, Dávila compartió su inquietud de lo que pueda pasar con el jugador.

El último día que tiene Fernández para reportar con La Máquina es el lunes 24 de enero (Foto: REUTERS/Mariana Greif)

“Estamos confundidos porque después de mostrar un gran interés y apoyo por parte de Pol a las gestiones que estuvimos haciendo por la llegada de nuevos jugadores, de repente hubo un giro mus drástico en su postura. Antepuso ese problema familiar, estamos para apoyarlo, pero como no es tan claro, la verdad nos sentimos defraudados por la posición de él”.

El último día que tiene Fernández para reportar con La Máquina es el lunes 24 de enero, ya que se cumple el plazo del permiso para ausentarse.

