Francis Ngannou vs. Cyril Gane, un combate con trasfondo que promete en el UFC 270: día, hora y TV

Los seguidores del UFC 270 disfrutarán de un combate de alto impacto este sábado: Francis Ngannou expone el título de peso pesado ante Ciryl Gane, rey interino, en el Honda Center de Anaheim, California. La pelea cuenta con muchos condimentos extra, más allá del campeonato en pugna: antiguas rencillas y un mentor en común entre los contendientes. Se podrá ver en exclusivo por la plataforma Star+.

Ngannou, de 35 años, tiene una historia dura, de superación. El gigante, de 193 centímetros y 113 kilos, nació en Camerún, donde vivía sumergido en la extrema pobreza y desde chico debió trabajar para poder alimentarse. Su sueño era ser boxeador y emigró a Europa para conseguirlo. Estuvo preso en España y luego se afincó en Francia. Fue allí donde Fernand López lo descubrió y se ofreció a entrenarlo de manera gratuita para potenciar sus condiciones naturales.

Con apenas 18 combates en las artes marciales mixtas disputó el cinturón de campeón. Un ascenso empinado, que tras un par de traspiés se detuvo. Luego de la ruptura de la sociedad con López, puso a Estados Unidos como sede de los combates.

Y el coach encontró otro talento en bruto: el francés Ciryl Gane, de 31 años, con bases de Muay Thai. Lo pulió y en apenas 13 peleas alcanzó el status de campeón interino. En consecuencia, accedió a la batalla con el Depredador, número 4 en el ranking libra por libra de la UFC (Gane ocupa el escalafón N° 15). El ex pupilo de López contra el actual. Sin secretos en la jaula.

Francis Ngannou en la mina de arena en Camerún donde trabajó cuando era niño (Foto Instagram)

Gane, con mayor cantidad de recursos, aparece como el favorito en las apuestas, mientras que Ngannou, más veterano, buscará apelar al poder de su pegada para resolver un pleito cargado de declaraciones cruzadas.

López acusó al camerunés de haber señalado en privado que Gane “es bueno pero no tan bueno” y se lo dijo a su pupilo, tal vez a modo de motivación. El Depredador le respondió en una entrevista. “Ya se acabó el juego limpio. Ya no es un juego limpio. Entiendo que quieres tomarlo todo, que quiere destruir a alguien. Pero no haces esto, meter a otras personas. Esto es malvado. Conozco al tipo y sé cómo se procesó”, acusó.

Y hasta apeló a una situación personal para explicar cómo lo impactó su vieja relación con López, contando una infidencia de sus sesiones con su psiquiatra. “Si miras las notas de la psiquiatra, es gracioso porque incluso hace dos años ella señaló a Fernand como un problema y me dijo que tuviera cuidado. Pensé que estaba loca. Empezó a desglosarlo y ponerlo en las notas. Ahora creo que estaba bien”, concluyó.

Cada detalle es un aditamento para un combate que seguramente dejará extasiados a los fanáticos de las artes marciales mixtas el próximo sábado 22 de enero.

HORA: la velada comienza a las 20 (hora argentina). La pelea principal se espera para las 00.

TV: Star+

Gane se inició en el Muay Thai (Troy Taormina-USA TODAY Sports)

