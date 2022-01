Se olvidó que habían cambiado las reglas y festejó por anticipado: el extraño momento que se vivió en el Australian Open

Zheng Qinwen celebró la victoria luego de un error de su rival y no se dio cuenta que el partido no había terminado

El primer Grand Slam de la temporada tuvo su puntapié inicial luego del escándalo alrededor del ingreso de Novak Djokovic a Australia y la posterior decisión de deportarlo. La primera ronda se va desarrollando con total normalidad tanto en la rama masculina como en la femenina y en el arranque sucedió una llamativa situación en una de las canchas auxiliares del Melbourne Park: la china Zheng Qinwen festejó antes de tiempo al no recordar un cambio de reglas que se realizó en los tie-breaks.

Con un set por cada lado, la asiática ganaba 6-4 en el definición del tercer capítulo frente a bielorrusa Alexandra Sasnovich. El punto se puso en juego y la bielorrusa dejó la pelota en la red lo que le daba el séptimo tanto a Zheng que con una sonrisa en el rostro comenzó a acercarse al centro para saludar a su oponente. Sin embargo, cruzó miradas con uno de sus entrenadores que le avisó que se estaba confundiendo, ya que en los Grand Slams este tipo de definiciones se estiró al primero que llega a 10. El nuevo formato en los tie-break cambió en los Grand Slam durante la temporada 2019 y tuvo su estreno en el Australian Open de ese año.

Qinwen no tuvo otra opción de volver a ubicarse detrás de la línea de fondo y continuar jugando el partido que tres puntos después cerraría por 10-5. Para fortuna de la china, su oponente no se dio cuenta de la acción ya que se dio vuelta apenas perdió el punto en busca de su toalla. Una vez conseguido lo necesario para acceder a la próxima fase, se llevó a cabo el clásico saludo entre las protagonistas del encuentro sin ningún tipo de resentimiento. Lamentablente el camino de Zheng terminó rápido al caer frente a Maria Sakkari, octava en el ranking mundial, por 6-1 y 6-4 en la segunda ronda del Australian Open.

El camino de Zheng Qinwen finalizó en la segunda ronda (Foto: Reuters)

A sus 19 años de edad, la joven tenista china es una de las grandes promesas del circuito y llegó al Grand Slam con el objetivo para estirar el buen momento que arrastra desde el inicio de 2022 con seis victorias y dos derrotas. En el ATP 250 de Melbourne, evento previó al Abierto, alcanzó las semifinales y cayó frente a una referente del circuito como lo es la rumana Simona Halep por 6-3 y 6-2.

Elegir deporte en el país asiático no es tarea fácil y, en charla con el sitio oficial de la WTA, la deportista aseguró que el tenis no fue su primera opción. “Me enfermaba habitualmente, por lo que mis padres me aconsejaron hacer deporte y que seleccionara uno. Probé con el badmington, el básquetbol y finalmente me terminó gustando el tenis”, explicó quien hoy en día es uno de los proyectos a observar.

