“Fueron los kilómetros más peligrosos de mi vida”: la furia de los pilotos argentinos en el Rally Dakar por un error en la carrera

Luciano Benavides dijo que "fueron los 100 kilómetros más peligrosos de su carrera" (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Los pilotos argentinos de motos y cuatriciclos tuvieron una jornada difícil en el Rally Dakar 2022 que se realiza en Arabia Saudita, ya que transitaron por el mismo lugar por donde los autos y camiones pasaron el día previo en Riad y dejaron pozos y grandes piedras en el camino, lo que obligó a cancelar la sexta etapa para sus categorías en el kilómetro 101 debido a las malas condiciones del recorrido. Una vez en el campamento, dispararon munición gruesa ante los medios argentinos, entre ellos Infobae.

El que abrió el fuego fue el salteño Kevin Benavides (KTM), que fue 15º este viernes (8º en la general): “Me hubiese gustado correrla por completo, pero no sé por qué nos hicieron correr una etapa por donde los autos habían pasado el día anterior, sabiendo que destrozan todo y para las motos es muy peligroso y nosotros somos los que normalmente abrimos pista y para nosotros, por lo que representa el peligro, era una locura. En el kilómetro 3 quedó afuera Ross Branch (Yamaha) y también cayeron seis pilotos más en cien kilómetros. Era una etapa de 400 donde iban a caer 20″, dijo el ganador en motos en 2021, aunque reconoció que “fue una buena decisión en terminar la etapa”.

Su hermano Luciano fue contundente al admitir que “fueron los 100 kilómetros más peligrosos que corrí en mi vida. No sé por qué la organización tomó la decisión de hacer una etapa la cual ya estaba abierta por los camiones y los autos que habían corrido ayer. Fue una locura, como jugar a la ruleta rusa con cinco balas puestas y era obvio que si seguíamos iban a caer más. Todo el tiempo la moto te iba sacando, pegando piedras por todos lados. Con lo peligroso que estaba había que llegar y cuidar la moto. La moto de Ross Branch estaba partida”.

El piloto oficial de Husqvarna, que fue 11º en la etapa (17º en la general), afirmó que “había muchos peligros que no estaban en la hoja de ruta, y entonces uno va confiado entre nota y nota y de repente aparecen cortes, piedras, baches que no los ves. Me comí una piedra a 150 (kilómetros por hora) y la dejé ‘cuadrada’ la llanta y no me caí por suerte”.

Pablo Copetti indicó que "fue criminal correr la etapa" (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El competidor de cuatriciclos, Pablo Copetti (Yamaha), calificó de “criminal” a la etapa. “No se debería haber corrido. No podés largar a motos y cuatriciclos detrás de los autos, camiones y UTV. La verdad no entiendo a la organización. Nosotros solo somos corredores y debemos aceptar lo que nos dicen. No sé cómo nadie pensó esto. Es una pena. La organización viene de ‘guatemala’ a ‘guatepeor’; la decisión de ayer de tomar los tiempos y cortar en la neutralización beneficiando solamente a un piloto no fue la mejor. Hoy otra mala decisión. Fue muy duro, había huellas por todos lados, hay que venir a 100/120 y comerte una huella de camión en una curva”. Copetti apuntó a su reclamo que hizo porque el punto de control no tomó su paso y tuvo que ser reclasificado, decisión que llegó en las últimas horas del jueves.

El nacido en Córdoba fue quinto en el tramo de este viernes y es segundo en la general a 4m52s del francés Alexander Giroud (Yamaha), que hoy fue escolta del vencedor del tramo, el ruso Aleksandr Maksimov (Yamaha). Mientras que el chaqueño Carlos Verza (Yamaha) fue noveno y se ubica séptimo en la general.

Uno que pagó caro las condiciones del trazado fue Manuel Andújar, el campeón de cuatriciclos quien chocó contra una piedra y si bien resultó ileso, los daños en la parrilla de su Yamaha lo obligaron a abandonar. “Lo importante es que estoy bien. Tuve un gran accidente hoy en el kilómetro 10 del especial y la etapa anduvo muy complicada con la huella de los autos. La seguridad de los pilotos estuvo comprometida y agradecemos que el helicóptero llegó rápido al lugar del accidente. Venía a 110 km/h, me comí una huella de un camión de un metro y medio y rompí la parrilla delantera con el amortiguador, salí despedido y lo único importante es que los pilotos que se cayeron están bien”.

Por la mañana Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa que gestiona el Rally Dakar, envió un comunicado donde informó que “el especial de las motos y cuatriciclos se paró en el kilómetro 101 por el mal estado de la pista debido al paso de autos y camiones en el día de ayer sumado a las intensas lluvias de los últimos días, han provocado que la pista sea intransitable. La clasificación de la sexta etapa se establecerá en base a los tiempos marcados en el km 101″. El parcial que se corrió en Riad comprendía 404 kilómetros de velocidad y 216 de enlace.

Manuel Andujar tuvo un golpe con una piedra y no podrá defender su título (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El ganador del día en las motos fue el australiano Daniel Sanders, quien lideró el 1-2-3 de KTM (corre para el equipo GASGAS que fue adquirido por la casa austriaca). El podio parcial lo completaron el inglés Sam Sunderland, que sigue arriba en el global sin ganar una etapa; y el austriaco Matthias Walkner.

Los otros argentinos en las dos ruedas resultaron: Diego Llanos (KTM), fue 29º (34º en la general); Joaquín Debeljuh Taruselli (KTM), fue 63º (66º en la general); Diego Noras (Husqvarna) resultó 64º (57º en la general); y Matías Notti (KTM) culminó 92º (103º en la general).

Festejó Orly

Luego de ocho años Orlando Terranova pudo vencer en una etapa en autos y el mendocino cortó la sequía con el prototipo del equipo Bahréin Raid Extreme y es séptimo en la general.

“No era fácil la navegación, el polvo, poder pasar, es lindo sentirse que tenés velocidad. El camino estaba roto, con mucha piedra, en algunos lugares se fue muy rápido. La arena estaba blanda porque no hubo más lluvia. Para la segunda semana espero no frenar. La idea es estar en el podio, pero es prematuro”, dijo Orly.

Orlando Terranova ganó una etapa en el Rally Dakar luego de ocho años (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Además, se refirió a la posible cancelación de la carrera, consejo que dio el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian: “Venimos haciendo futurismo, pero con el pasado, es jodido. Se ve seguro y me parece que si quisieron hacer un daño ya lo hicieron. Hay que estar atentos, si vas a un supermercado, a algún lugar, hay que estar con los ojos bien abiertos. Fue un populismo del Ministro de Relaciones Exteriores, porque la carrera ya está en marcha”.

Los otros argentinos en la especialidad se ubicaron: Lucio Álvarez (Toyota) 33º y es cuarto en la general y Juan Cruz Yacopini (Toyota) resultó 34º y marcha 22º en el global. En tanto que Sebastián Halpern (Mini) cruzó la meta siendo 32º, pero fue penalizado con cinco minutos por cambiar un neumático en la zona de neutralización, algo prohibido y caería al puesto 38º. El mendocino figura noveno en la sumatoria de tiempos de las seis etapas.

En tanto que Nasser Al-Attiyah (Toyota) fue décimo, pero terminó la primera semana al mando de la clasificación general. Lo escoltan el local Yazeed Al Rajhi (Toyota) y al francés Sébastien Loeb, compañero de Orly Terranova.

En camiones Kamaz ganó las seis etapas disputadas hasta ahora y este viernes se impuso Andrey Karginov y lo escoltaron sus compañeros Dmitry Sotnikov (que sigue puntero en el global) y Eduard Nikolaev. Por su parte, el chaqueño Juan Manuel Silva (MAN) fue 25º y aún no figura su posición en la general.

Por último, en la divisional UTV la victoria fue para el polaco Marek detrás llegaron el brasileño Rodrigo Luppi de Oliveira (líder de la general) y el ruso Sergei Kariakin. En esta especialidad el argentino David Zille fue 15º y se ubica 16º en el global. Todos los mencionados compiten con Can-Am.

Lo que viene. Este sábado será el día de descanso y la actividad se reiniciará el domingo con la séptima etapa que unirá Riad con Al Dawadimi y serán 402 kilómetros de velocidad y 299 de enlace. Será el inicio de la segunda mitad de la competencia que terminará el viernes 14 de enero en Yeda.

