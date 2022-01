“No cumplió su palabra”: José Juan Vázquez despotricó contra Ricardo Peláez

Gallito Vázquez habló sobre su salida de Chivas en 2020 donde dijo que Ricardo Pelaéz no cumplió su palabra. (Foto: Twitter/@Chivas)

Durante una entrevista realizada por la cadena de deportes ESPN, el exjugador del Guadalajara, José Juan Vázquez habló sobre su salida del equipo rojiblanco en el que aseguró que Ricardo Pelaéz no cumplió con su palabra de dejarlo en Chivas tras el problema extracancha en el que estuvo inmiscuido a finales del 2020 junto a tres compañeros más.

En noviembre del 2020, el Gallito Vázquez fue dado de baja del primer equipo del Rebaño Sagrado por Ricardo Peláez derivado de una indisciplina junto a Javier Eduardo López, Dieter Villalpando y Alexis Peña. En una entrevista a distancia, luego de haber pasado por los Diablos Rojos del Toluca y ahora como reciente refuerzo de los Xolos, el mundialista con México aseguró que Ricardo Peláez no cumplió su palabra de mantenerlo en el club, a pesar de infringir el reglamento interno.

“Fue chistoso porque yo no sabía nada, me dio COVID-19 y estaba en la casa, luego fui al entrenamiento y Chofis me dijo, pero ya 5 o 6 días después; me comentó lo de Dieter y quedó así. A los 2 días Ricardo me comentó que había salido algo y le dije que no había problema, el que nada debe, nada teme; me dijo que conmigo no iba a pasar nada y así quedó. Cuando íbamos a jugar al DF nos separaron y no supe ni qué pasó, hasta después que nos explicó Ricardo y bueno, ni hablar”

José Juan Vázquez ha sido campeón en todos los equipos que ha militado en la Liga BBVA MX. (Foto: Twitter/@futbolerosof)

Además, esta situación que se suscitó generó un sentimiento de tristeza en el contención mexicano, ya que no le permitió seguir en el equipo donde fue campeón de la mano de Matías Almeyda en el Clausura 2017 y al cual había regresado en 2019 para su segunda etapa como rojiblanco, luego de su paso por los Guerreros del Santos Laguna.

“Me tocó estar ahí, yo creo que en el momento menos indicado, pero lo tomé con madurez. No me gustó cómo se dieron las cosas, como nos las dijeron. Eso me dolió, me dio tristeza, pero aprendí de eso. Hoy agradezco que eso me ayudó a mejorar mi vida”, declaró el ‘Gallito’ Vázquez.

Actualmente, a sus 33 años, el Gallito comienza a entrever el retiro del fútbol profesional, y a pesar de ser refuerzo del Club Tijuana para el Grita México C22, admitió que le gustaría colgar los botines vestido de rojinegro en unos cuantos años más, pero también siendo campeón como con León en 2013 y 2014, Chivas en 2017 y Santos en 2018.

“Lo platiqué con mi esposa y estoy contento, le dije que ojalá mi carrera termine aquí de la mejor manera y ojalá hagamos en equipo muchas cosas. Todo puede pasar, pero yo le comenté eso a mi esposa, que termine mi carrera aquí, pero bien, con logros”.

Gallito Vázquez presentado con Xolos para el Clausura 2022. (Foto: Twitter/@CornerMX1)

Finalmente, José Juan Vázquez concluyó la entrevista con un consejo a sus excompañeros en Chivas, Uriel Antuna y Alejandro Mayorga, quienes recientemente fueron adquiridos y presentados por el Cruz Azul como sus nuevos refuerzos a cambio de Roberto Alvarado a partir del Clausura 2022.

“Esperemos que como siempre le sigan metiendo, que es otro camino distinto y esperemos que lo tomen de la mejor manera. Hay que madurar porque si no está complicado, el tiempo pasa y es una gran institución y tienen que aprovecharla al máximo”, finalizó el mediocampista defensivo.

