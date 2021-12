El día que Carlos Reinoso llamó “mamones” a los futbolistas del América

Reinoso estuvo por tercera ocasión en América en 2011 (Foto: Instagram/@cr8.oficial/@mraguilasfelipe)

Carlos Reinoso es considerado uno de los técnicos de mayor experiencia dentro del fútbol mexicano. El estratega y ex futbolista chileno inició su amplio recorrido por los banquillos al mando de las Águilas del América a inicios de la década de los ochentas.

Sin embargo, aquella no fue la única ocasión en la que el Maestro dirigió al equipo de sus amores. En 1998 y 2011 también estuvo en los controles del equipo americanista. En esa última ocasión, Reinoso se vio envuelto en distintas polémicas fuera del terreno de juego.

En más de una ocasión, Carlos se vio discutiendo con varios miembros del primer equipo y en una de ellas llamó “mamones” a sus futbolistas. Todo se dio luego de que al finalizar las prácticas, los jugadores del América no quisieron atender a los medios y se fueron directos a los vestidores; sin embargo, no contaban con que el legendario “8″ salió detrás de ellos.

“Espérame, ahorita te los traigo. P*nches mamones”, lanzó el técnico sudamericano después de pasar frente a los medios de comunicación que esperaban poder entrevistar a alguno de los futbolistas del primer equipo. Todo eso quedó grabado para la cadena deportiva de TVC Deportes.

Carlos Reinoso tivo un proceso complicado en América en 2011 (Foto: Leo La Valle/EFE)

“Así es, así se expresa el técnico del América de sus jugadores. Hace una semana les dijo ‘estúpidos’ a todos los que hablaban de la derrota de su equipo. Este hombre está desquiciado, este hombre está fuera de sí”, señaló el periodista Gerardo Velázquez de León después de presentar dichas imágenes por TVC Deportes.

Sin embargo, esa fue una de las ocasiones en las que el técnico perdió los estribos frente a las cámaras en el lejano 2011. En una ocasión, se vio envuelto en la polémica con el mismo creador del ”antiamericanismo”, José Ramón Fernández.

“Sé que me van a criticar. De repente veo a jóvenes aquí y me extraña que piensen cosas de mí porque escucharon. Ustedes saben que yo soy así, frontal. Y como yo lo he dicho, yo vivo en América y hay otra persona que también vive en América: José Ramón. Bien simple. Uno de una manera y el otro de otra”, fue la dura declaración del ex mediocampista del combinado americanista en contra del periodista deportivo mexicano, durante una conferencia de prensa previo a un duelo de Libertadores de la edición 2011.

“Yo he hecho mi carrera con el América, él (José Ramón) también”, finalizó el estratega sudamericano.

Carlos Reinoso y Joserra se enfrascaron en una lucha de declaraciones (Instagram: @cr8.oficial/@joseramonfernandeza)

Dichas declaraciones dieron pie para que José Ramón se pudiera expresar al respecto y en contra del entonces técnico de las Águilas, durante una emisión del programa Los Capitanes de la cadena deportiva ESPN.

“Reinoso resultó un moderno intelectual. ‘Yo vivo de América’, dijo. Sí, él vive en América. Ha medrado del América, porque ha dirigido a otros 10 equipos, o sea que no ha vivido mucho del América. Y dice que yo también. No. Yo he creado el antiamericanismo, que es muy diferente, pero jamás he visto un quinto de América, ni lo aceptaría y menos por el entorno que rodea al América. Por toda esa suciedad que existe alrededor del equipo, por el grupo que lo maneja, por el monopolio, por las cosas tan negras, oscuras e intereses tan corruptos que existen ese medio”, respondió el periodista de ESPN y que siempre ha sido identificado por su desagrado hacia el máximo campeón del balompié nacional.

