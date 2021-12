La razón por la que Piojo Herrera trajo a Sebastián Córdova a Tigres

Córdova es uno de los mexicanos con mayor talento según Herrera (Foto: Scott Wachter/Reuters)

La expectativa que se tiene por Tigres y sus nuevas incorporaciones está latente. Para muchos, el conjunto regio “rompió” el mercado de fichajes al incorporar a Sebastián Córdova a sus filas. El mexicano es uno de los elementos nacionales que mayor proyección tienen, y ahora estará a las ordenes de Miguel Herrera, quien dijo las razones por las cuales llevó al ex americanista a Nuevo León.

El Piojo afirmó en conferencia que Córdova es uno de los pocos jugadores con la capacidad de manejar el balón tanto con la pierna derecha como con la pierna izquierda, lo que lo hace un futbolista completo y con alta técnica individual.

“Si no jugó en su equipo anterior es decisión técnica y no me meto en eso. Lo traje por su golpe con dos pies, me parece un chico muy completo, con buena técnica y por eso lo trajimos”.

El ataque de Tigres pinta para ser uno de los más poderosos de la liga. (Foto: Twitter/@TigresOficial)

El fichaje del volante seleccionado nacional fue uno de los movimientos más atractivos dentro de esta ventana de transferencias. Sin embargo, las opiniones sobre el nivel de Sebas no se hicieron esperar; algunos alegaron que podría “recuperar” ese nivel por el cual fue considerado el siguiente mexicano en Europa.

No obstante, Herrera lo tiene claro, no necesita “recuperar” al futbolista, puesto que para el técnico la calidad nunca ha desaparecido, todo es una cuestión de adaptación a sus nuevos compañeros y a un nuevo sistema.

“Lo encontré muy contento. El cambio le vio bien. Ya conociéndose con sus compañeros actuales y no es que lo recuperemos, sino que tiene la calidad. Es constante en selección”, manifestó el timonel de Tigres.

Herrera le dio la confianza en América cuando coincidieron. (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Actualmente, no se sabe de qué forma jugará Tigres en el Clausura 2022; aún no se definen las posiciones o los jugadores iniciales, mucho menos el sistema que piense implementar Herrera. Lo que sí es cierto es que en el sector ofensivo habrá una gran competencia interna por los lugares.

Durante la misma conferencia de prensa, Herrera señaló que la juventud no fue un elemento trascendente en su decisión de llevar a Córdova o al propio Jesús Angulo, tomando en cuenta que su promedio de edad no era el más bajo de la liga. Aseveró que la razón de su llegada es la calidad y la durabilidad que pueden brindarle a la escuadra.

“¿Tratar de rejuvenecer? Más bien gente que aporte y que nos den más tiempo y calidad. Son jugadores de selección, elementos de muy buen nivel y nos dan la juventud, son jugadores que queremos que estén mucho tiempo en el club y den el recambio que es natural y que la gente con mayor edad futbolística vaya saliendo”, puntualizó el dos veces campeón de la Liga MX.

Tigres quedó eliminado en las semifinales del Apertura 2021. (Foto: Víctor Cruz/EFE)

A pesar de ser uno de los planteles más competitivos del balompié nacional, recientemente han tenido dos bajas sensibles a tan solo días de que inicie la nueva campaña. Jesús Angulo fue detectado con COVID-19; Carlos González también dio positivo a la prueba de antígenos, por lo que su arranque de torneo se ha visto comprometido.

Ante ello, su director técnico aseveró que mantendrán los cuidados en esta temporada: “Vamos a estar atentos, hoy estamos con las medidas de siempre, no hemos bajado la guardia en el club. Seremos enfáticos en estas fiestas, tratar de no estar exponiéndonos a un contagio, hay una cuarta ola que afortunadamente no está siendo como al principio, con muchos decesos”.

SEGUIR LEYENDO: