Operación salida en el Barcelona: los nueve jugadores que Xavi pondrá en el mercado

El entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández durante el partido frente al Sevilla FC. EFE/Jose Manuel Vidal

Se puso en marcha la depuración de la plantilla en el FC Barcelona, donde Xavi Hernández tiene la tarea de restaurar un grupo de jugadores con mucho talento joven pero donde escasean las figuras de alto perfil. El ídolo culé, quien lleva poco más de un mes en el cargo y solamente ha dirigido ocho partidos (tres triunfos, tres empates y dos derrotas), pondrá a algunas estrellas en el próximo mercado.

Según informa el diario catalán Sport, la “Operación Salida” ya ha comenzado y la dirección deportiva del Barça está trabajando a sol y sombra para cumplir con las demandas de un Xavi que apunta a edificar un equipo más competitivo. Por lo pronto, el regreso de Dani Alves es una de las grandes novedades pero no la única. En las próximas horas, se hará oficial la contratación de Ferran Torres.

El atacante español de 21 años llega al Camp Nou proveniente del Manchester City, club al que llegó hace 18 meses desde el Valencia y donde marcó 16 goles en 43 partidos entre todas las competiciones. Los Citizens no buscaban venderlo pero tampoco querían a un Torres descontento en el Etihad Stadium, por lo que Pep Guardiola aprobó su venta al conjunto catalán, que está necesitado de jugadores ofensivos tras la despedida del Kun Agüero.

Ferran Torres jugó solamente 43 partidos en el Manchester City de Guardiola (Foto: Reuters)

Pero para hacer lugar a Ferran Torres hay que librar algunos cupos y Xavi ya ha definido la lista de jugadores que deben abandonar el Barça. Desde Sport informan que el club “está hablando con los afectados para comunicarle su situación y buscar una salida que sea beneficiosa para ambas partes”. Es una nómina extensa y tiene a futbolistas de varios puestos.

Todo apunta a que Ter Stegen seguirá como la primera opción en el arco pero sus compañeros buscan nuevos destinos. Neto podría tener ofertas en Brasil mientras que el joven Iñaki Peña apunta a salir cedido para tener más rodaje y regresar con más experiencia. En tanto, en la defensa, Sergiño Dest es uno de los jugadores con más chances de abandonar el Barça. El lateral estadounidense no cuenta con el entrenador y la llegada de Dani Alves lo va a dejar en un segundo plano.

Lo mismo ocurre con Samuel Umtiti, quien lleva un largo tiempo sin tener protagonismo y tiene la puerta abierta para irse. Otros zagueros que podrían cambiar de aire son Clément Lenglet y Óscar Mingueza, aunque ellos sí son parte de la rotación del DT y solamente van a abandonar el club si llegan propuestas convincentes.

Philippe Coutinho es una de las figuras del FC Barcelona que no tiene lugar en los planes de Xavi (Foto: REUTERS)

Entre los atacantes, el principal apuntado para dejar la institución es el brasileño Philippe Coutinho, a quien Xavi no quiere en su proyecto a largo plazo y no le ha dado minutos. Algunos equipos de la Premier League, como el Arsenal FC y Everton, están a la expectativa de ver cuáles son las condiciones para ficharlo. Por otra parte, hay dos jugadores cedidos que no van a continuar en el club: Yusuf Demir regresará al Rapid de Viena y Luuk de Jong tiene algunas propuestas desde Turquía que pueden ser interesantes para su futuro pese a que debe volver al Sevilla en junio de 2022.

