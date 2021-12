Emprendimientos exitosos y fracasos rotundos: las 11 incursiones de Ronaldo Nazário en el mundo de los negocios antes de comprar al Cruzeiro

Ronaldo Nazário, de futbolista a empresario (EFE/Jorge Núñez)

Desde el año 1998, cuando Ronaldo integró el seleccionado brasileño que llegó a la final de la Copa del Mundo y cayó contra Francia, la estrella del mundo del fútbol incursionó en el mundo de los negocios. Con apenas 22 años, lógicamente asesorado por expertos en la materia, comenzó a invertir la fortuna que amasó a lo largo de su impactante trayectoria en Cruzeiro, PSV Eindhoven de Países Bajos, Barcelona de España, Inter de Milán, Real Madrid, Milan y Corinthians. Hoy, tras haber adquirido acciones del club en el que se formó, vale la pena repasar sus antecedentes empresariales.

El primer negocio que Ronaldo Nazário montó fue el club nocturno R9, situado en Leblon (Río de Janeiro). Como no podía ser de otra manera, un aficionado a las noches y fiestas tenía que tener su propio búnker como divertimento personal. La historia indicó que ese local no duró en el tiempo. Recién en 2002 se haría notar con el Centro de Fisioterapia R9, marca patentada, después de haberse recuperado de una doble rotura de tendón rotuliano en su rodilla derecha.

En el ocaso de su carrera personal, con evidente sobrepeso y agotando sus últimos cartuchos con la camiseta del Corinthians, el Fenómeno se volcó de lleno a los negocios. De hecho, formó parte del proyecto del Timao, que usufructuó su contratación como anticipo de lo que sería una administración al estilo institución-empresa o sociedad anómima.

Ronaldo empezó a incursionar en el mundo de los negocios con un club nocturno en 1998 (EFE/ David Fernández)

“Cuando llegó al Corinthians, ya era gerente de un gran activo empresarial. Tenía un equipo que se ocupaba de sus contratos y, como ningún otro deportista, estaba muy consciente de cómo utilizar las ganancias que recibía. Esta conciencia estaba enfocada en lidiar bien con temas de patrocinio, contratos, asuntos directamente relacionados con su rutina como jugador. El compromiso empresarial, ligado a la gestión del fútbol en su conjunto, llegó después de que dejó de jugar”, precisó Luis Paulo Rosenberg, ex director y gerente de marketing del Corinthians y uno de los responsables de la contratación del delantero a fines de 2008.

Sobre su desembarco en San Pablo, el economista detalló: “No sabía si su contratación funcionaría, pero sabía que si lo hiciera, sería un éxito e hito como el que fue. El marketing tiene eso, debes estar basado en algunos conceptos para llevar un proyecto adelante”. Hubo una clave que simbolizó la firma de Ronaldo en Corinthians: la mancomunión entre la opinión médica, técnica y de marketing. El doctor Joaquim Graba había asegurado que su cirugía de rodilla era reversible, el entrenador Mano Menezes declaró que aunque Ronaldo jugara con sobrepeso y al 50% de sus capacidades, sería el mejor del Brasileirao. Y desde el punto de vista del negocio, era redituable para todos.

Retired Real Madrid and Brazil striker Ronaldo in this still image provided by CRUZEIRO ESPORTE CLUBE, in Sao Paulo, Brazil, December 18, 2021. Mandatory credit CRUZEIRO ESPORTE CLUBE/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

A partir de 2010, el carioca empezó a fundar compañías más orgánicas como Marketing 9ine, vinculada a la gestión de la carrera de deportistas y artistas, la R9 Gestión Patrimonial y Financiera, y la consultora Tara Sports, que llegó de la mano de la adquisición de la parte mayoritaria de las acciones del club Valladolid de España. Además, fue patrocinador de la Fundación Fenómenos, una ONG que ayuda a las comunidades más necesitadas de Brasil.

No obstante, nunca dejó su amor por el deporte y el fútbol en particular. En 2014 se hizo dueño del Fort Laudardale Strickers (ex Miami FC) de la MLS, que al poco tiempo quebró. Al año siguiente fundó la Ronaldo Academy, que recluta jóvenes valores con 25 sedes en territorio brasileño y también en China, México y Estados Unidos. A la compra del Valladolid se le sumó la reciente del Cruzeiro y hasta se animó a probar suerte en los eSports (Oddz Network) y el fútbol digital (Football Experience).

“Si hay alguien que puede remontar en Cruzeiro, es Ronaldo. Ya ha adquirido algo de experiencia y tiene un gran apoyo técnico. Es la persona ideal. La pasión no se interpone. Ronaldo es un hombre de negocios cauteloso, lejos de ser precipitado o irracional. Es muy cuidadoso a la hora de invertir”, argumentó Rosenborg, que asesoró a Ronaldo durante su paso por Corinthians pero no tuvo contactos de ese estilo desde que se retiró del fútbol.

EL HISTORIAL DE RONALDO EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

1998: Club nocturno R9 en Leblon, Río de Janeiro

2002: Centro de fisioterapia R9 tras recuperarse de una doble rotura de tendón de rodilla derecha

2010: Marketing 9ine, vinculada a la gestión de las carreras de deportistas y artistas

2012: Fundaçao Fenomenos. ONG sin fines de lucro que ayuda a comunidades carenciadas de Brasil

2014: Fort Laudardale Strickers (ex Miami FC), de la MLS. Quebró al poco tiempo

2015: Ronaldo Academy. Recluta jóvenes talentos con sede en Brasil, China, México y EEUU

2018: R9 Gestión Patrimonial y Financiera

2018: Compra del Valladolid de España por 30 millones de euros

2018: Tara Sports. Consultora y asesoramiento en el ámbito deportivo y artístico con capital de 21 millones de euros

2021: Football Experience. Plataforma con los principales eventos de fútbol digital del mundo

2021: Oddz Network. Entra en el mundo de los e-Sports, la tecnología, big data, y gaming.

Con información de Estadao Deportes

