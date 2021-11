Yon de Luisa acusó a la FIFA por persecución contra la afición mexicana

Yon de Luisa criticó el rigor de la FIFA por el grito homofóbico (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

Desde su detección en el Mundial de Brasil 2014, el grito discriminatorio le ha causado problemas a la Selección Mexicana ante la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Desde entonces, el Tricolor ha quedado sujeto a la observación y sanción cuando algún sector de la afición lo emprende en cualquier partido de índole oficial o amistoso. Sin embargo, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) acusó que el organismo deportivo persigue a los seguidores de México ante el rumor de una nueva sanción.

En un testimonio rescatado por el medio TUDN, de Luisa dijo que un comisario presentó un reporte donde se informó que una persona del público, supuestamente, ejerció un grito en contra de un integrante del cuerpo técnico canadiense. El suceso se presentó en el transcurso del partido realizado en el Commonwealth Stadium, de Edmonton, Canadá, el pasado 16 de noviembre de 2021.

Al respecto, el funcionario aseguró que “por eso nos quieren sancionar. Si fuera ese el caso, yo sí pensaría que hay persecución. Esperemos que eso no se confirme, pero si van a hacer un análisis de lo que dice cada una de las personas en todos los estadios del mundo, entonces fácilmente va a haber gente en los estadios. A todos nos sancionarán. No sabemos lo del reporte y no dice quién ni a quién. Nos quieren sancionar a nosotros”.

México podría enfrentar los próximos dos encuentros de eliminatorias, dentro del Estadio Azteca, sin afición (Foto: instagram/@miseleccionmx)

Y es que el combinado nacional tendrá que lidiar con la sanción que impuso la FIFA luego del comportamiento de la afición en los encuentros realizados en septiembre contra Canadá y Honduras, en el Estadio Azteca. Como resultado, en la primera fecha de las eliminatorias en 2022, el Tricolor tendría que encarar a Costa Rica y Panamá en el Coloso de Santa Úrsula, pero sin la presencia del público y desembolsar 100 mil francos suizos por concepto de multa.

Ante la dura sanción que podría repercutir en el ánimo de los jugadores en la cancha de la Ciudad de México, Yon de Luisa confirmó que apelarán la decisión ante el organismo deportivo internacional con la finalidad de reducirla. De acuerdo con sus declaraciones al término de un evento realizado en la capital del país con el embajador de Qatar, la sanción estuvo mal aplicada debido a que el protocolo no se ejecutó de forma satisfactoria.

En el encuentro contra Canadá, según indicó el presidente de la FMF, solamente se llegó al segundo paso del protocolo, es decir, que el silbante únicamente llamó a los jugadores al centro del campo para frenar las acciones del encuentro durante algunos segundos y emitir un mensaje a los aficionados para erradicar la expresión discriminatoria. No obstante, es hasta el paso tres, cuando las selecciones son enviadas a los vestidores y son acreedoras a una sanción de dicha índole.

La FMF podría implementar medidas más severas para contrarrestar el grito en los estadios del país (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/cuartoscuro.com)

Mientras tanto, de acuerdo con el periodista David Medrano, también se apelará la decisión tomada después del encuentro disputado en contra del combinado centroamericano. Si bien estuvo presente un grito en contra de los jugadores visitantes, en este se mencionó la palabra “c*lero”. Al respecto, la FMF envió un documento con las explicaciones del significado de la palabra para reducir la sanción.

Más allá de las apelaciones y los partidos que México deberá enfrentar sin afición en las gradas, la presencia del grito homofóbico es una expresión que continuará teniendo perjuicio para el ámbito deportivo. En ese sentido, tanto la FMF como la Liga MX han emprendido una serie de acciones y medidas para prevenir las ofensas. Sin embargo, estas podrían aumentar y ser más restrictivas.

“Llevamos años implementando una serie de medidas, vienen nuevas, vienen medidas más estrictas con el afán de que la gente que vaya al estadio respete a la selección, al futbol, al rival, a los árbitros. Así no seremos sancionados (...) Utilizaremos controles personalizados para quien compre un boleto, quien quiera ir a ver a la selección nacional, sabemos quién es, dónde se sienta”, enfatizó.

