La cruel broma del Dr. García a Martinoli por el triunfo de Pumas sobre Toluca

Luis García y Christian Martinoli son aficionados de Pumas y Toluca, respectivamente. (Foto: Instagram/@garciaposti)

Pumas venció a Toluca para conseguir su boleto a la Liguilla. El duelo estuvo cargado de emociones y generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Uno de los más destacados fue el de Luis García, quien aprovechó la victoria de su equipo, Universidad Nacional, para burlarse de su colega Christian Martinoli.

Con el 2-0 en el marcador, producto de un zapatazo espectacular de Juan Ignacio Dinenno, el Doctor aprovechó para publicar un retador mensaje en Twitter con dedicatoria especial para Martinoli, que siempre ha hecho pública su afición por los Diablo Rojos.

Luís, que jugó en los Pumas, cada que puede recuerda su simparía por los felinos. Le envió un retador mensaje a su compañero de transmisiones. “¿Estás llorando, Martinoli?”, escribió el ex jugador en su cuenta de Twitter. El comentario causó risas entre los aficionados. Martinoli no se dio por enterado y no respondió al mensaje de su compinche.

El Doctor ironizó sobre la derrota de Toluca. (Twitter/@GarciaPosti)

Aunque el penal ejecutado por Harek Ortega le añadió dramatismo al cotejo, finalmente el conjunto de Andrés Lillini se impuso en el Nemesio Diez y confirmó sus asistencia a la “Fiesta Grande” del futbol mexicano. En los cuartos de final el cuadro del Pedregal se verá las caras con el América, en una edición más del Clásico Capitalino.





