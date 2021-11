Checo Pérez y su dura reacción tras clasificar undécimo en el GP de Catar

El piloto mexicano de la escudería de Red Bull, Sergio Pérez no tuvo un buen desempeño durante las prácticas libres y fase de calificación en el circuito de Losail, motivo por el cual saldrá de la undécima posición en el Gran Premio de Qatar, que por primera vez aparece en el calendario de F1 en toda su historia.

A pesar de que Checo Pérez era el único piloto que tenía experiencia previa en el circuito de Losail, no fue motivo suficiente para conseguir un buen de arranque para la carrera del día de mañana. El mexicano cayó en la Q2 por lo que tendrá que salir de la sexta fila cuando los semáforos se pongan en verde.

Además, Sergio que tendrá que venir desde atrás y redoblar esfuerzos para seguir teniendo la oportunidad de mantenerse en la pelea por un lugar en el podio de esta temporada 2021. Tras unos buenos resultados obtenidos en las carreras anteriores, momentáneamente se encuentra en cuarta posición del Campeonato Mundial de Pilotos.

Por otro lado, su rival más directo, la escudería de Mercedes dejaron muy buenos tiempos con sus monoplazas y quedaron muy bien posicionados para la salida del GP de Qatar. El siete veces campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton arrancará en la primer posición este domingo en el debutante circuito de Losail, que es el vigésimo y antepenúltimo del Mundial de Fórmula Uno.

Cabe mencionar que Hamilton elevó su propio récord histórico de pole position a 102 en la F1, corriendo poco más de los 5.380 metros de la pista qatarí en un minuto, 20 segundos y 827 milésimas. Tan solo 455 menos que el neerlandés, Max Verstappen quien es compañero de Sergio Pérez en Red Bull. El actual líder del Mundial, le lleva una ventaja de 14 puntos sobre su más cercano competidor en la temporada.

El piloto mexicano desde un principio se le vio incómodo en el qualy, dando como resultados el octavo lugar en las dos practicas del viernes y en quinto con la del sábado. En cuanto en la Q2, en su primera vuelta se rezagó de los primeros dos lugares, por lo que se vio obligado a dar una vuelta más en los instantes finales de esa fase.

“Teníamos todo en la mano para hacer una buena clasificación, pero no lo hicimos cuando era necesario. Cambiamos nuestro enfoque con la preparación de los neumáticos en las condiciones de la tarde y no fuimos capaces de hacer las vueltas que queríamos, me encontré con mucho tráfico y ese es el precio que pagamos porque no logramos juntar los elementos cuando importaba”, sentenció el tapatío.