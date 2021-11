La razón por la que Cam Newton obtuvo una nueva oportunidad con los Carolina Panthers

Newton está de vuelta con el equipo que brilló al inicio de su carrera (Foto: Kim Klement/Reuters)

Cam Newton ha demostrado en más de una ocasión la calidad que posee en el brazo. A pesar de que fuera de los emparrillados ha dado más de qué hablar, Newton se concentra en estar de vuelta en la NFL, y ahora lo intentará con el equipo donde ya brilló alguna vez.

El quarterback de 32 años de edad, Jugador Más Valioso de la temporada 2015 cuando las Panteras de Carolina alcanzó a llegar al Super Bowl, ha acordado un contrato con dicha franquicia, informó el mismo equipo mediante sus redes sociales.

El motivo por el cuál se dio la vuelta de Newton a la tierra de las Panteras es debido a que Carolina perdió a su titular Sam Darnold durante un periodo que comprenderá de cuatro a seis semanas, debido a una fractura incompleta en el omoplato derecho que sufrió el pasado domingo durante la derrota de 24-6 frente a los New England Patriots.

La plantilla de Carolina mantiene una defensiva solida, pero por el momento cuenta con una gran incógnita en la posición más importante dentro del emparrillado. El nuevo equipo de Newton también mantiene a Phillip Walker, quien podría ser el titular del fin de semana, pero que ha mostrado destellos en oportunidades limitadas, aunque no de un nivel cercano al de Newton cuando se ha mantenido en buena forma.

El mariscal espera tener un papel protagónico dentro del equipo (Bill Streicher/Reuters)

El acuerdo que se dio fue por hasta USD 10 millones para lo que resta del año, e incluye una cantidad de USD 4.5 millones de manera garantizada, además de un bono de plantilla de 1.5 millones de dólares, señaló el reportero de ESPN, Adam Schefter.

En un momento se habló de que Newton pudiera volver a la actividad profesional con Seattle, pues las cosas no estaban saliendo del todo bien y luego de la lesión de Russel Wilson, Pete Carroll fue quien se encargó de darle mayor fuerza a los rumores del posible regreso de Cam Newton a la NFL.

Newton, fue liberado por los New England Patriots antes del inicio de la actual temporada. El mariscal de campo se había perdido tres prácticas debido a lo que los Patriots llamaron un malentendido debido al protocolo sanitario de COVID-19, aunque el head coach, Bill Belichik, se encargó de hablar y señalar que el estado de vacunación en el ex mariscal de Carolina no influyó en la decisión de liberar al lanzador.

El malentendido se dio debido a que el quarterback tuvo que viajar fuera de nueva Inglaterra para un chequeo médico, aprobado previamente por el equipo y, aunque se le realizaron pruebas diarias de COVID, las llevó a cabo fuera de las instalaciones de los Patriots y con ello rompió los protocolos sanitarios de la NFL.

Newton tuvo un breve paso por los Patriots (Foto: Vincent Carchietta/Reuters)

La NFL y la NFLPA establecieron los protocolos que solamente se podían realizar dichas pruebas dentro de las inmediaciones de los respectivos equipos. Newton, que fue sometido a los procedimientos fuera de Nueva Inglaterra, infringió dichas reglas.

Cam fue elegido de manera global en el draft del 2011, y llegó procedente de Auburn, y tuvo honores como el Novato Ofensivo del año. Ha sido elegido al Pro Bowl en tres ocasiones y todas cuando militaba en los Panthers.

También se convirtió en All-Pro de primer equipo en el 2015, Newton fue cortado por los Panthers en el 2019, después de una notoria baja de juego ocasionada por lesiones en el hombro y pie, durante el inicio del régimen del actual entrenador en jefe de Caolina, Matt Rhule.

