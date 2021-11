Efraín Juárez reveló por qué hay más jugadores de la MLS que mexicanos en Europa

Efraín Juárez ha visto de cerca el proceso de los clubes de la MLS con los jugadores jóvenes (Foto: Archivo)

La rivalidad entre México y Estados Unidos ha perdurado por generaciones en el contexto del futbol. Los enfrentamientos entre ambos combinados durante las eliminatorias de la CONCACAF o la Copa Oro siempre han traído consigo controversia y momentos dramáticos. Aunque históricamente la selección Tricolor ha sido considerada como la de mejor nivel en el área, para algunos, USA ha comenzado a arrebatarle el puesto.

Ahora, con la evolución del juego y una era de globalización, la superioridad también se ha medido por el número de jugadores que ambas selecciones han exportado al futbol europeo. Tomando esto en cuenta, todo parecería indicar que la “generación dorada” estadounidense llevaría ventaja sobre los mexicanos ya que en los últimos años se han alzado jugadores norteamericanos en equipos como Barcelona, Chelsea, Juventus, entre otros.

Sin embargo, para Efraín Juárez, ex referente de la Selección de México, la alta cantidad de futbolísticas estadounidenses que militan en Europa no es sinónimo de que sean mejores que los jugadores aztecas. “Llevan haciendo bien las cosas en el sentido de que tienen la sub-12, la sub-15 y la sub-17 pero de la sub-17 no hay ningún filtro, es directo a primera división, Entonces muchas veces hay jugadores que no tienen calidad que directamente los ponen en el primer equipo”, expresó el ex mundialista mexicano.

McKennie, jugador estadounidense fue fichado por la Juventus en el año 2020 (Foto: Jennifer Lorenzini/REUTERS)

Efraín Juárez, quien actualmente se desempeña como auxiliar técnico del New York FC, equipo de la MLS, reveló más detalles de cómo se vive el proceso de formación de jugadores y porqué actualmente es más sencillo que los jóvenes de Estados Unidos sean fichados por conjuntos del viejo continente. “Todo está basado en un tema de que entre más jugadores pongamos, nos va a salir uno bueno en el primer equipo”, declaró en entrevista para Fox Sports Radio México.

De acuerdo con las palabras del ex jugador, el proceso que deben cursar los jugadores de la Liga MX es muy distinto al de la Major League Soccer (MLS), pues en Norteamérica no existen filtros rigurosos y los futbolistas pueden llegar al primer equipo sin necesidad de contar con la calidad suficiente. “Más allá de que estén haciendo algo mejor o no ,ellos están en temas de aventarlos y si por ahí nos sale uno, ya es ganancia”, comentó.

“Cómo es posible que un chico que tiene un partido en primera división, venga un equipo alemán a pagar cierta cantidad importante para llevárselo, el potencial realmente lo ven físicamente. Aquí están haciendo atletas más que jugadores de futbol, lo primero en que se preocupan es en temas físicos, si es alto, si es grande si es fuerte”, confesó Juárez para el programa de análisis.

Efraín Juárez llegó al New york City para incorporarse al cuerpo técnico del equipo de la MLS (Foto: Twitter/ @NYCFCEspanol)

La ideología de formación en la liga estadounidense es que, entre más cantidad de futbolistas puedan llevar a primera división, más será la posibilidad de que alguno sobresalga. Sin embargo, los casos de éxito generalmente son fichados por clubes de Europa para terminar de desarrollarlos futbolísticamente del otro lado del charco a un nivel de competencia mucho mayor.

“La realidad es que tienen una generación importante que están jugando en equipos importantes en Europa, pero no están formados en Estados Unidos, la gran mayoría se fue muy joven. No son formadores y el futbol europeo cada vez se fijan mas en el potencial físico”, reveló el entrenador de 33 años de edad, quien hizo énfasis en casos como los de Giovanni Reyna y Christian Pulisic de la selección de las barras y las estrellas.

