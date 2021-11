La vez que el Conejo Pérez le atajó dos penales a Luis Figo con Cruz Azul

El Conejo venció al atacante portugués en dos tiros de penal (Fotos: Twitter @elring_mx / @CumpleaniosHoy)

Este 4 de noviembre se celebra el cumpleaños de una de las máximas figuras que ha dado la historia del futbol: Luis Figo. El habilidoso extremo Luso destacó en clubes como Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán, además, en su momento fue galardonado con el Balón de Oro consagrándose como mejor futbolista del mundo.

Todos estos méritos no le fueron suficientes para vencer a un joven arquero mexicano que figuraba en la liga azteca y que demostró todas sus capacidades en un antiguo trofeo internacional. Oscar Conejo Pérez consiguió lo que muy pocos pueden presumir: atajarle dos penales en el mismo encuentro a Figo. Esta gran hazaña sucedió en un duelo entre Real Madrid vs Cruz Azul por el Teresa Herrera.

La edición del año 2001 de este extinto torneo trajo consigo el enfrentamiento entre los cementeros y lo que comenzaba a ser llamado el equipo de los “Galácticos”, en donde destacaban nombres como Zinedine Zidane, Raúl, Iker Casillas Fernando Hierro, entre otros. El duelo se celebró en la cancha del Estadio Riazor, casa del Deportivo La Coruña.

Luis Figo figuró con equipos como Real Madrid, Barcelona e Inter de Milán (Foto: Archivo)

En el transcurso del juego los azules le plantaron cara al mejor club del mundo y no se dejó intimidar por la cantidad de grandes nombres. Incluso, La Máquina se adelantó en el marcador con una anotación en los primeros minutos del segundo tiempo conseguida por Miguel Zepeda. Momentos después el conjunto merengue se volcó al frente y obtuvo una pena máxima a su favor.

Desde los once pasos se enfrentaron Figo y el Conejo Pérez, quien a pesar de su baja estatura, logró llegar al tiro a media altura que realizó el nacido en Portugal. En el contra remate el portero azteca se repuso rápidamente y detuvo el segundo intento del madrileño.

Para la mala fortuna del cuadro cruzazulino, la defensa no consiguió resistir las embestidas del ataque blanco y en los últimos instantes del encuentro cayó el gol del empate por parte del referente español Raúl González. Todo debió definirse desde la serie de panales para encontrar al primer finalista del certamen.

Pérez debutó en 1993 con Cruz Azul y jugó de titular el Mundial del 2002 con la Selección Mexicana (Foto: Twitter)

El destino volvió a poner cara a cara al Conejo y al Lusitano, quienes protagonizaron un juego estratégico en medio de ese tiro de penalti. Para sorpresa de todos los aficionados presentes en el estadio, Pérez repitió lo conseguido durante el tiempo regular y detuvo el disparo de Figo.

Los cobradores de La Máquina no manifestaron mucha puntería y Casillas se alzó como la figura de la serie de penales atajando tres intentos, por lo que el partido culminó en triunfo merengue por 3-1 desde los once pasos. A pesar de la derrota, la actuación del Conejo y del Cruz Azul no pasó desapercibida y fue halagada por distintos medios del futbol europeo.

La carrera del guardameta cementero siguió durante siete años más bajo los colores de los cementeros. Posteriormente desfiló por varios clubes de la Liga Mx hasta que anunció su retiro con Pachuca a finales de la década pasada. Por su parte, Luis Figo le dijo adiós a las canchas en el 2009 y desde entonces ha seguido ligado al mundo del deporte como embajador y comentarista para algunos grandes eventos.

SEGUIR LEYENDO: