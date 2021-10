Lo que José Ramón Fernández espera de Checo Pérez en el GP de México

José Ramón Fernández adelantó que el GP de México será mejor que el de Estados Unidos (Foto: Youtube/ESPN Deportes)

La Fórmula 1 estuvo alejada de México por un año. A causa del COVID-19, el distanciamiento entre la competencia automovilística de mayor nivel y la nación azteca fue inevitable. En 2021 regresa la F1, y José Ramón Fernández adelantó que será una competencia cerrada, además de la emoción que pueda generar Sergio Checo Pérez como piloto local.

El periodista expresó que ni el pasado Gran Premio de Estados Unidos será tan bueno como el que se correrá el próximo 7 de noviembre en la Ciudad de México. Cree que las expectativas son más altas por la rivalidad entre Lewis Hamilton de Mercedes y Max Verstappen de Red Bull.

“Si el Gran Premio de F1 de los Estados Unidos fue muy bueno, se espera que el de México sea mejor! Checo estará en casa y además se espera una carrera muy cerrada entre Hamilton y Verstappen”, escribió Joserra en su cuenta oficial de Twitter.

José Ramón Fernández publicó que el GP de México podría ser mejor que el de Estados Unidos (Foto: Twitter/@joserra_espn)

Quien también se dio la oportunidad de adelantar lo que se vería en la carrera del 7 de noviembre en la Ciudad de México, fue David Faitelson. El periodista argumentó que después de lo ocurrido en Austin, lo que llegaría a México sería un evento pasional y mágico.

“El magistral duelo entre Verstappen y Hamilton y el nuevo podium del “Checo” Pérez adelantan una jornada pasional y mágica para el automovilismo deportivo en la Ciudad de México…”, afirmó Faitelson en redes sociales.

El hincapié que se hace en la rivalidad entre Hamilton y Verstappen encamina a una de las carreras más emociones de la temporada en F1. El británico busca recuperar la cima de la clasificación mundial, actualmente marcha segundo con 275.5 unidades, mientras que el piloto neerlandés, Verstappen, es primero con 287.5 puntos.

Por su parte, Sergio Pérez acecha la tercer posición general. Con su tercer lugar en el GP de Estados Unidos alcanzó 150 unidades y superó a Lando Norris, de McLaren, quien tenía en sus manos el cuarto peldaño. Ahora, el siguiente tope es Valtteri Bottas quien le aventaja por 35 puntos.

Checo Pérez llegará al GP de Ciudad de México con dos podios de manera consecutiva (Foto: Twitter/@SChecoPerez)

Para esta edición del GP, el comité organizador prepara una estrategia para alentar a Sergio Pérez. La primera de ellas es la mascota “Pepeño”, un chile jalapeño con elementos del automovilismo. La otra es la campaña “La Banda Verde”, esta consiste en que los asistentes del Autódromo Hermanos Rodríguez asistan con prendas de color verde y significativas de la cultura nacional.

Checo Pérez llega como flamante tercer lugar y con un cuarto podio en la temporada 2021, la mayor cantidad de premios conseguida en toda su carrera. Además, aterrizará a suelo azteca como el piloto mexicano con más podios en una sola temporada. Después de las adversidades que tuvo que enfrentar en Estados Unidos, Checo envío un emotivo mensaje de cara a la carrera en México.

“¡Gran trabajo de todo el equipo! Hoy fue la carrera más larga de mi vida. ¡toda la energía que me dieron hoy en la pista me ayudó a concretar este resultado! Nos vemos en casa, no tengo duda que haremos vibrar ese autódromo como nunca. ¡Gracias!”, manifestó en su cuenta de Twitter.

En la última edición del GP de México, la victoria fue para Lewis Hamilton, el segundo sitio para Sebastian Vettel y el tercero para Valtteri Bottas. El mexicano, aún en la escudería Racing Point, finalizó onceavo. Ahora, con uno de los autos más competitivos de la parrilla y la inercia positiva de sus carreras previas, tanto Pérez como la afición se ilusionan con un nuevo podio, uno en el que pueda disfrutar con su gente.

