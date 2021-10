La opinión de los jugadores de Chivas sobre el papel de Marcelo Michel Leaño

Marcelo Míchel Leaño tomó las riendas del Rebaño a mediados de septiembre (Foto: Twitter@betogarciaaspe8)

En Guadalajara todo parece marchar con normalidad a pesar de que aún no han encontrado al técnico que pueda reemplazar a Víctor Manuel Vucetich.. El estratega mexicano fue destituido en plena semana del Clásico Nacional y en su lugar Marcelo Michel Leaño tomó las riendas del equipo tapatío.

Leaño era el encargado de la dirección de fuerzas básicas del Chiverío y desde que fue relegado al mando del equipo principal de manera interina, algunos futbolistas han hablado a favor de su técnico provisional y ven en él a alguien que pueda inspirar y aportar al equipo.

En esta ocasión, Sergio Flores, actual jugador de Chivas y quien compartió tiempo con el estratega en su estadía por los Coras de Tepic, habló acerca de las características del timonel interino del Guadalajara y destacó que Leaño siempre busca superarse.

“Sí lo conozco, tuve la fortuna de trabajar con él en Ascenso, son instituciones completamente diferentes, son responsabilidades muy grandes, hay mucha diferencia entre Ascenso y Primera. Él siempre ha sido muy innovador, muy trabajador, le gusta aprender, mejorar, superarse, el fútbol avanza y el sigue avanzando, va a la competencia, va al nivel, trata de estar siempre a la altura de la responsabilidad que tiene”, mencionó el mediocampista en conferencia de prensa.

Marcelo Míchel Leaño ha registrado un empate y dos descalabros durante su segundo interinato en Guadalajara (Foto: Twitter@el9ymedio)

Ahora que las circunstancias los tienen de nuevo en el mismo camino buscarán conseguir la primera victoria desde que Leaño está al mando del Guadalajara.

<b>“</b>Es muy dinámico, muy intensa la forma de juego, lo que nos pide el cuerpo técnico. Le gusta mucho tener la pelota, dominar el partido, dominar al rival, buscar el mejor espectáculo, pero basado en la pelota, tener la posesión y dominar al rival conforme avance el partido”, señaló Flores.

Respecto a la llegada de posibles directores técnicos, el día de ayer, en conferencia de prensa, el Canelo Angulo puntualizó que no se encuentra enterado de las diferentes especulaciones.

El mediocampista del Rebaño Sagrado aseveró que en el interior del equipo se encuentran muy contentos con el trabajo realizado por Marcelo Leaño hasta el momento, pues se encuentran trabajando con mayor alegría y por ello esperan a que le den continuidad en el banquillo, pues por el momento tampoco piensan en un cambio.

Angulo se ha convertido en una pieza clave para Chivas (Foto: Twitter/ @jesusanguloo)

“La verdad estamos muy cómodos con él, con el sistema y con su cuerpo técnico. Sobre ideas frescas, creo que él tiene ideas muy buenas que si llevamos a cabo nos pueden llevar a conseguir buenos resultados, a terminar el torneo de la mejor manera. No pensamos en un cambio, nos estamos adaptando al cuerpo técnico y nos sentimos muy cómodos. Lo hemos platicado y tanto yo como mis compañeros estamos en el mismo canal, que estamos bien, estamos cómodos y hay muchísima más alegría en el grupo”, señaló el Canelo.

Además, señaló que no está interesado sobre los rumores de quién podría ocupar el banquillo del equipo tapatío.

“Sinceramente no he estado al pendiente de noticias de nuevos técnicos, la verdad no he visto muchas publicaciones sobre el nuevo técnico de ahorita, nos estamos adaptando a lo que nos piden y se ve más unión en el equipo, más alegría. Eso es importante para sacar buenos resultados en los partidos. Por ahora estamos cómodos con el cuerpo técnico y no estamos pensando tanto en un cambio”, agregó.

No se sabe hasta cuando pueda estar Leaño al mando de Chivas (Foto: Twitter@LuisOmarTapia)

“Cada que llega un cuerpo técnico viene con nuevas ideas y un sistema de juego. Es adaptarse lo más pronto posible, no llevamos mucho tiempo con Marcelo, pero hemos visto el cambio y lo hemos platicado”, concluyó.

